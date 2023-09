If! Festival della creatività

Dieci anni di storia sono un traguardo importante per un festival e meritano di essere celebrati con una mostra speciale. IF!Italians Festival è un evento capace di riunire le diverse anime del settore, diventare luogo d’incontro e confronto per tornare a fare sistema e ribadire il ruolo centrale della creatività come motore di crescita per brand e agenzie. Nel corso degli anni ha affrontato numerosi argomenti di grande rilevanza culturale e ha ospitato discussioni su temi urgenti e necessari. I numeri delle precedenti edizioni parlano chiaro: oltre 60mila presenze, 913 ospiti nazionali e internazionali e 413 incontri sul palco e 186 corsi di formazione. Questa mostra ripercorre attraverso le immagini grafiche i temi sviluppati dalle menti del Comitato organizzativo, interpretati visivamente nell'immagine coordinata curata nel corso degli anni da Francesco Guerrera.



Il tema di questa decima edizione di IF! è il Rock ‘n roll e proprio su questa linea Perimetro presenta Rolling Rocking Manifesto – Poster d’autore: 27 scatti per 27 fotografi per raccontare l’anima del rock, la creatività non ordinaria, il pensiero fuori dagli schemi. Ai fotografi è stato chiesto di dare la chiave di accesso all’immaginazione, senza vincoli e senza criteri predefiniti: il risultato è un caleidoscopio d’immagini, storie e narrazioni inaspettate che restituiscono, ciascuna a suo modo, quella visione non conforme e in controtendenza sull’ordinario che rappresenta lo spirito più autentico del Rock and Roll.



Dall’incontro con le leggende del rock come Iggy Pop e Patty Smith negli scatti di Guido Gazzilli e Angelo Cricchi, all’underground urbano di Milano degli skater di Marzio Emilio Villa, attraverso la veracità della Napoli di Sam Gregg o la femminilità libera e liberatoria dei ritratti di Carla Maria Macrì, per citarne alcuni, i poster d’autore raccontano storie del nostro tempo, aprono un varco allo straordinario, a quella libertà della visione che è sempre e prima di tutto libertà d’espressione e di pensiero. In un presente in cui l’intelligenza è sempre più artificiale e preordinata queste immagini ci indicano il percorso per il futuro: non cercare risposte ma domande, non soluzioni ma dubbi, facendo spazio all’unica qualità prettamente umana che, da sempre, ha il potere di cambiare il mondo. La creatività come libero pensiero.



Per concludere non poteva mancare la mostra curata da ADCI e dedicata alle shortlist degli ADCI Awards 2023, le campagne selezionate da 14 giurie composte da 160 giurati, che concorrono ai prestigiosi premi finali. Il 30 settembre le giurie degli ADCI Awards 2023 si riuniranno in plenaria e selezioneranno le shortlist candidate per gli Awards, i metalli e i premi speciali. Il pubblico di IF! potrà così vedere in anteprima, grazie a questa speciale mostra, un frame dei lavori che si contenderanno gli ambiti premi. Gli ADCI Awards sono giunti alla loro 38° edizione e quest’anno saranno consegnati durante la serata di gala di sabato 7 ottobre, un perfetto modo per chiudere il Festival celebrando il meglio della creatività italiana nell’ambito della comunicazione pubblicitaria.