IIf ospita la presentazione del volume “understanding the change”

Giovedì 1° dicembre 2022 alle 19:00, Istituto Italiano di Fotografia ospita la presentazione del volume “Understanding the Change. Identity. Culture. Nature. Research project on Contemporary photography”, frutto di un intenso lavoro di selezione e curatela di fotografi internazionali under 35 attraverso una Open Call e un progetto di ricerca sul Contemporaneo.



Intervengono: Giulia Pordd (direttore creativo e consulente), Nicola Simioni, (contitolare di SiZ Industria Grafica), Raffaele Vertaldi (photo editor, visual consultant, curatore e docente) e Thomas Roma (fotografo, già docente di fotografia alla Columbia University).



Il progetto di ricerca “Understanding the Change. Identity. Culture. Nature” è stato lanciato nel 2021 come Open Call for Artists dal titolo Post Lockdown Humanity – Understanding the Change, rivolto a giovani fotografi professionisti e incentrato sui temi della trasformazione, del cambiamento e dell’adattamento. Il bando, promosso da Ashtart Consultancy in collaborazione con SiZ Industria Grafica, aveva l’obiettivo di offrire visibilità e supporto ai fotografi professionisti under 35 di qualsiasi nazionalità pubblicando un libro fotografico sul progetto.



Gli artisti sono stati invitati ad affrontare i concetti di cambiamento, trasformazione e adattamento, con un focus sui temi dell’identità, della cultura e della natura, attraverso diverse forme narrative come serie, reportage, street photography, still photography, ecc. Le opere presentate in questo volume sono state selezionate da un comitato composto da Daniel Espinoza, Giulia Pordd, Thomas Roma e Raffaele Vertaldi – esperti e insegnanti nel campo della fotografia e dell’arte contemporanea, che hanno accettato di portare nel progetto le loro competenze e contributi critici alla fotografia contemporanea. Il volume presenta i progetti fotografici di: Francesco Andreoli, Milena Deparis, Anastasia Kostikova, Anaïs Lesy, Nikos Papangelis, Ilaria Sponda, Xavier Vasquez e, come progetto speciale, Giancarlo T. Roma.







Giovedì 1 dicembre 2022, ore 19:00



Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico Caviglia 3, Milano



Ingresso libero