IIX festival corde d'autunno

Per questa tredicesima edizione, il Festival Corde d’Autunno che solitamente è dedicato alla chitarra classica, vuole offrire agli spettatori un’esperienza culturale a tutto tondo, accompagnandoli nel mondo di due strumenti che nell’Ottocento sono stati legati da una forte fratellanza: la chitarra e il pianoforte. Come racconta Marco Ramelli, Lecturer al TU Dublin Conservatoire, Direttore Dublin Guitar Symposium e direttore artistico del Festival, «l’edizione di quest’anno è l’inizio di un percorso che verrà sviluppato poi nelle prossime edizioni, che vede la chitarra come strumento dialogante, che si interfaccia con altri mondi e altre sonorità. Ci sembrava bello iniziare con il pianoforte perché è lo strumento che nell’Ottocento è stato “il fratello maggiore” della chitarra, ciò verso cui la chitarra ha sempre ambito e con cui ha sempre dialogato in modo fraterno, da qui la scelta del titolo del festival di quest’anno». Il desiderio di questa nuova edizione è di far avvicinare il pubblico milanese – e non solo – alla musica di qualità, rendendola accessibile a tutti, in termini di costi e di proposta. Sarà fatto in modo capillare con grande attenzione al territorio, in collaborazione con la Fondazione Pasquinelli e la Fondazione Carlo Monzino; le attività si svolgeranno presso il Centro Asteria, nel Municipio 5 di Milano. «La scelta di portare la musica di alta qualità in “periferia” è una sfida che da sempre ci piace accettare. Siamo a due passi dai Navigli, poco lontano dal centro città, in un Municipio ricco di proposte culturali ed è bello poter portare l’attenzione del pubblico milanese anche a realtà culturali diverse da quelle tradizionali», dice Elisabetta Stocchi, direttrice del Centro Asteria. Proprio per accogliere l’interesse del pubblico più ampio, all’interno del Festival sarà possibile partecipare conferenze per approfondire il periodo culturale e storico dell’Ottocento, visitare la mostra “Le chitarre e i fortepiani nei salotti ottocenteschi” realizzata grazie alla collaborazione con TouchTheSound Project, conoscere i principali liutai italiani, partecipare a Masterclass e a Workshop di chitarra classica e, naturalmente, assistere ai concerti in programma. Il 12 e il 13 novembre sono previste esibizioni straordinarie di alcuni dei chitarristi e pianisti che da diversi anni fanno dialogare chitarra e pianoforte, con una particolare attenzione al repertorio ottocentesco, i quali si esibiranno in concerti da camera utilizzando rari strumenti storici. Accanto a loro, anche i giovani talenti dell’Orchestra Provinciale di Monza e Brianza, gli studenti del TU Dublin Conservatoire e gli studenti dell’Errante Guitar Course. CONCERTI 12 NOVEMBRE h. 11.30 La bellezza è un lampo: arte e musica dal tempo di Napoleone LUCA SCARLINI E ALBERTO MESIRCA 12 NOVEMBRE h. 18 Una gioiosa fratellanza PABLO MARQUEZ E JAN SCHULTSZ 13 NOVEMBRE h. 14 La chitarra che canta: Franz Schubert ‘Schwanengesang’ SASHA SAVALONI 13 NOVEMBRE h. 18 La musica da camera ai tempi dei virtuosi DUO SAVIGNI E ENSEMBLE TOUCHTHESOUND Biglietti Festival con accesso illimitato a tutti gli eventi in programma: € 25 intero € 20 ridotto studenti under 25 Biglietti singoli: 12 novembre ore 11.30 – La bellezza è un lampo: arte e musica dal tempo di Napoleone €5 12 novembre ore 18 – Una gioiosa fratellanza €15 13 novembre ore 14 – La chitarra che canta: Franz Schubert ‘Schwanengesang’ € 5 13 novembre ore 18 – La musica da camera ai tempi dei virtuosi €15 TUTTE LE INFO QUI: https://www.centroasteria.it/xiii-festival-corde-dautunno-2022/ Sito: https://cordedautunno.centroasteria.it/ Contatti Info: info@cordedautunno.it Prenotazioni: prenotazioni@centroasteria.it - 028460919 Ufficio comunicazione comunicazione@centroasteria.it 028460919