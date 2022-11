Grazie al supporto dell’organizzazione del MFC2022, tutti i baristi ed i coffee lovers che quotidianamente si trovano a dover gestire la macinatura per ottenere il loro miglior espresso, potranno assistere alla finale del Master Coffee Grinder Championship, il primo campionato di macinatura al mondo inventato da Fabio Verona, trainer SCA e responsabile della formazione per Costadoro Caffè.







A partire dalle 14.00 gli otto finalisti inizieranno la loro sfida, cercando di trovare il profilo perfetto descritto nel caffè tostato dal Maestro Paolo Scimone di HMC specialty coffee.



Ecco i nomi degli sfidanti, provenienti da tutta Italia:



Luca Bernardoni



Matteo Beluffi



Nicola Sargentelli



Andrea Faggiana



Davide Giglio



Stefano Cevenini



Federico Cecconi



Gianluca Tofani







Con una giuria capitanata da Luca Ventriglia, Giudice internazionale di indiscussa serietà e fama, i concorrenti dovranno cercare di replicare la ricetta perfetta attraverso l’utilizzo del grinder gravimetrico SOLO della Grindie e la macchina espresso multiboiler YOU di Sanremo Coffee Machines.







Alle 17.30 ci sarà la premiazione, che vedrà il vincitore aggiudicarsi l’installazione personalizzata di un SOLO e molti premi offerti dai vari sponsor quali PULYCAFF, BRITA, IMS, IPA, MOTTA, REBEL by LF e SANREMO.