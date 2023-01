Pietre d'inciampo campi concentramento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lungo le varie vie della città di Sesto verranno poste 11 pietre d’inciampo. Il comune di Sesto San Giovanni è da sempre attento a promuovere le diverse attività legate ad espressioni artistiche, e unito nel dolore di quei giorni bui che hanno visto l’orrore dei campi di concentramento ha deliberato che, in collaborazione con l’Aned Sesto – Monza, siano poste 11 pietre d’inciampo. La data di questa iniziativa sarà il 16 gennaio, e sarà un’occasione per ricordare gli 11 cittadini sestesi arrestati e deportati nei campi di concentramento e di sterminio in Austria. L’iniziativa inizierà alle ore 9:00 e avrà il seguente percorso: viale Italia 780, viale Italia 616, Via Como 13, Via Monfalcone 4, Via Monte San Michele 37, Via Cattaneo 38, Via Cattaneo 9, Via Rovani 311, Via Dante 171, Piazza Diaz 14. Le pietre d'inciampo sono un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. Il progetto, attuato in diversi paesi europei, consiste nell'incorporare, nel selciato stradale delle città, davanti alle ultime abitazioni delle vittime di deportazioni, dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone posta sulla faccia superiore. L'iniziativa ha avuto inizio a Colonia nel 1992 e ha portato, nel 2019, all'installazione di oltre 71.000 "pietre" Le pietre verranno poste in corrispondenza del numero civico delle abitazioni dei deportati, lungo le vie di Sesto San Giovanni. Sarà proprio l’artista tedesco Gunter Deming ad installare personalmente le pietre, davanti alla presenza dei familiari delle vittime di quel genocidio.