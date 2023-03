IL BELLO COME CURA



Tutto ciò che di brutto esiste nella nostra vita quotidiana, il male, la violenza, la cattiveria, l'invidia, la bugia e …. si può contrastare. Come? Con la celebrazione del bello in tutte le sue espressioni, il bello come strumento della nonviolenza.



Introdurrà e condurrà l'incontro la filosofa, formatrice e scrittrice Maria Giovanna Farina

intervengono: Caterina Della Torre di Dol's, Paola Giordano pittrice e Max Bonfanti filosofo.



c/o ChiAmaMilano via Laghetto 2 Milano ore 18