INCONTRO/WEBINAR



IL BELLO DELL'IMPRESA. Quali dispositivi. Quali procedure. Quali valori



Presso Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 Milano (ItaliaProfessioni, Sede Confcommercio - Sala Sommaruga)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023, ORE 17:30



Introduce e modera Fabiola Giancotti, Associata ad ItaliaProfessioni - writer, editor e Art ambassador.



Intervengono:

Mariella Borraccino, analista, Lo statuto dell’investitore

Francesca Bruni, presidente Artvalley, La ricerca e il film

Fabrizio Citton, progettista di Arter&Citton, editor D.Mod, Il Festival dell’Etica e l’Etico Ethical Award 2023 per le imprese - ADI Museum Milano 2023

Sergio Dalla Val, linguista, Come l’arte accresce l’impresa. Collezioni, gallerie e archivi

Caterina Giannelli, direttore generale “La Città del Secondo Rinascimento”, L’edizione e i suoi prodotti: come l’impresa si scrive e si valorizza

Stefano Goracci, presidente “La Tavola Italiana”, Il ruolo delle imprese nel progetto “Museo vivente diffuso”

Massimo Loiacono, Segretario di ItaliaProfessioni, Il networking sinergico tra Professionisti e Impresa

Anna Spadafora, brainworker, La scienza della parola nella vendita e nell’impresa



La partecipazione sarà in presenza -con posti limitati- oppure online attraverso il link Zoom, che verrà inviato a chi ne farà richiesta. Per prenotare scrivere a italiaprofessioni@unione.milano.it