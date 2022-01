"Il Clown dei clown" di David Larible, 26-30 gennaio al Teatro Menotti

Prezzo non disponibile

Lo show del più grande clown classico del nostro tempo approda finalmente a Milano dopo aver conquistato il cuore di migliaia di spettatori in tutto il mondo.

Lo spettacolo

Scritto, diretto e interpretato da David Larible, "Il Clown dei Clown" è uno spettacolo poetico ed esilarante, malinconico e dirompente, col suo personaggio ispirato al Monello di Chaplin, conquista il pubblico grazie alla magia della sua comicità. Lo spettacolo è il racconto di un uomo delle pulizie che sogna di diventare clown… e ci riesce! Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca, ma pochi gesti trasformano il suo incedere in una valanga di divertimento.

Tenuto a bada da un gran cerimoniere, l’attore Andrea Ginestra, Larible propone uno stile di clownerie unico al mondo, con brani musicali eseguiti con sei strumenti e in dieci lingue, accompagnato al pianoforte dal Maestro Mattia Gregorio. Nelle sue gag gioca con i grandi miti classici dell’italianità: la prima ballerina, l’opera lirica, la musica classica. Uno stile inconfondibile che attinge dalla tradizione circense del clown Augusto e s’incontra con Fellini, passando per la Commedia dell’Arte e che lo rendono un ambasciatore nel mondo della cultura italiana.

Informazioni utili

Lo spettacolo è in scena al Teatro Menotti Filippo Perego dal 26 al 30 gennaio, con doppia replica sabato 29 e domenica 30.

Per informazioni visita il sito dedicato o chiama il numero 02.82873611.