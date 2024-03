Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La targa in ricordo della "Volante Rossa" a Milano non rappresenta un simbolo di pacificazione nazionale, ma piuttosto un momento di divisione. Questo monumento è stato eretto per commemorare un gruppo che ha continuato ad operare fino 1949 (quindi a guerra ampiamente finita) . Persone che non deposero le armi , ma continuarono ad operare anche quando il conflitto era termoinato . La Volante Rossa era composta da ex partigiani comunisti e operai che ritenevano di proseguire con le loro azioni la Resistenza italiana. Aveva base nei locali della ex Casa del Fascio di Lambrate (Milano) in via Conte Rosso 12, trasformata dopo il 25 aprile in Casa del Popolo. Non è giusto che una città come Milano, conosciuta per la sua apertura e accoglienza, ospiti una tale commemorazione. Chiediamo quindi alle autorità competenti la rimozione di questa targa, divisiva e che non contribuisce alla pacificazione nazionale . La vera pacificiazione nazionale deve avvenire anche superando i rancori di parte Marco Baratto qui la petizone https://www.change.org/p/il-comune-di-milano-rimuova-la-targa-in-ricordo-della-volante-rossa-a-milano