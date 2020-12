Il coronavirus a fumetti visto dai soccorritori: il nuovo libro di Croce Bianca milano centro!

Ci presentiamo. Siamo la Croce Bianca Milano sezione Centro, un'associazione di volontari che offre soccorso in emergenza. La nostra forza più straordinaria sono le donne e gli uomini che da oltre un secolo costituiscono l’anima di Croce Bianca Milano... ed è proprio tra queste anime belle che in pieno lockdown è nata l’idea di pubblicare “Siamo la (Croce Bianca) Milano che va di corsa!”, il libro che parla dei Soccorritori, creato dai Soccorritori. È infatti grazie alla creatività della nostra volontaria SuperVale che ha preso forma il dispettoso personaggio di “Corona” che spunta inopportuno e ne combina di tutti i colori ai nostri Volontari. È, quindi, con immensa gioia che vi presentiamo l’opera completa delle tavole nate dallo humour arguto di Valeria Vitale Rimoldi in questa nuova veste editoriale arricchita dall’inedita Storia a fumetti della Associazione Croce Bianca Milano. È un’occasione unica per conoscere il mondo del soccorso e del volontariato ai “tempi del Coronavirus” in chiave ironica e contribuire all’autofinanziamento dell’Associazione Croce Bianca Milano sez. Milano Centro. Il ricavato delle offerte ricevute è destinato all’acquisto dei materiali e delle attrezzature a sostegno dell’attività di soccorso dell’associazione. È possibile acquistare le copie del libro presso la sede dell’associazione in via Vettabbia 4 a Milano a fronte di un’offerta minima di 15 euro. La distribuzione avviene ogni giorno tra le 18:00 e le 19:00. Potete prenotare le vostre copie anche sul nostro shop Facebook:

Croce Bianca Milano sezione Centro (facebook.com)

… ogni vostro contributo è prezioso!!! Condividete, condividete, condividete!