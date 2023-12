Il diario di Adamo ed Eva



In scena Corinne Clery e Francesco Branchetti sono gli attesi protagonisti del divertentissimo spettacolo “Il diario di Adamo ed Eva”, l’esilarante e romantico capolavoro di Mark Twain nella traduzione ed elaborazione di Maura Pettorruso. Accanto a loro sul palco ci saranno anche Elisa Carta e Paolo Sangiorgi, la regia è curata da Francesco Branchetti, le musiche sono di Pino Cangialosi.

“Mark Twain, attingendo al mito della Creazione, - spiega Francesco Branchetti - narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in una chiave ironica, umoristica ma anche fiabesca e romantica e racconta come possa essere nata l’attrazione tra i due sessi. Il solitario Adamo, che vive felice nell’Eden all’improvviso viene seguito ed importunato da una strana creatura dai capelli lunghi apparsa all’improvviso, Eva, che Adamo vede come una creatura bizzarra e fantasiosa; Adamo si ritrova un bel giorno a dover fare i conti con questa nuova creatura «Questo nuovo essere dai capelli lunghi… Non mi piace, non sono abituato ad avere compagnia». Nel racconto i due protagonisti si avvicendano in modo commovente e allegro. Eva una creatura molto bizzarra e fantasiosa ma anche romantica, vanitosa e chiacchierona, sempre interessata a dare nomi agli animali, alle piante e al creato. Adamo invece è un uomo rude e facilmente irascibile, un solitario, innervosito dalla continua presenza di Eva, che lo segue imperterrita e incuriosita, parlando ininterrottamente. Adamo però è molto affascinato da Eva. Il loro incontro sembra destinato al disastro. Poi Eva mangia la mela e inizia la caduta: entrano così nel mondo della morte, dei figli, del lavoro, della conoscenza; arrivano i figli Caino e poi Abele, esseri che Adamo per molto tempo non riconosce come umani, ma crede siano una nuova specie di animali. È l’incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e la donna moderni. La regia intende restituire al testo, la straordinaria capacità d'indagare l'animo umano e le tortuose relazioni che abbiamo talvolta con noi stessi e poi con gli altri; ansie, paure, malesseri, malinconie, gioie, curiosità, attrazioni, dolori, solitudini e sentimenti si alternano e si confondono in una danza meravigliosa di voci, corpi, suoni e colori, che lascia spazio alla malinconia ma anche all’ironia, alla comicità e alla tenerezza. Le musiche di Pino Cangialosi, le luci e gli interventi di Elisa Carta e Paolo Sangiorgi creeranno magiche atmosfere e daranno un apporto fondamentale a questo viaggio nel mondo dei rapporti tra uomini e donne.”



I biglietti sono in vendita tramite il circuito vivaticket e si possono quindi acquistare presso le loro rivendite e online sul sito www.vivaticket.com oppure presso l’Auditorium Don Bosco la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Il costo dei biglietti è il seguente:



• intero 12 €

• ridotto (under 18, soci CRAL Comune di Bollate, CRAL ASST Rhodense, C.E.B., G.O.S.T. e U.I.L.T.) 10€



È ancora possibile acquistare gli abbonamenti:



• abbonamento GOLD 4 spettacoli a scelta (incluso Serata d’onore con Michele Placido) 50€

• abbonamento SILVER 4 spettacoli a scelta (escluso Serata d’onore con Michele Placido) 44€



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, Lara Panighetti e Alessandro Audino è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100.

Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



