Il favoloso mondo di George Gershwin

'Il favolos mondo di George Gershwin' è un autentico viaggio attraverso la ricchissima produzione del compositore statunitense, anello di congiunzione tra la musica classica e la musica jazz.



Oltre che dalle produzioni per i musical, la scaletta del concerto attinge dalle sue opere più importanti tra cui: 'Porgy and bess', la 'Rapsodia in blue', 'Un americano a Parigi', i 'Tre preludi per pianoforte' e le variazioni su 'I got rhythm'.



Special Guest: Paolo Tomelleri (clarinetto).