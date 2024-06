Il femminismo (non) si fa a scuola

Vi aspettiamo il 20 giugno per il quarto e ultimo incontro prima dell'estate di Liberamente.



Ci vedremo come sempre da Chiamamilano, per parlare di educazione sessuale e affettiva e del suo ruolo centrale per la formazione delle nuove generazioni: la parità di genere non sarà mai raggiungibile senza un lavoro di auto-coscienza e consapevolezza, educazione al consenso e costruzione di equilibri sani nelle relazioni.



A guidare il dibattito Karen Ricci, autrice italo-brasiliana, imprenditrice digitale, consulente per l'equità di genere, diversità e inclusione, e fondatrice del progetto "Cara sei maschilista", diventato anche un podcast e un libro; ed Eliana Cocca, autrice di libri per bambin? in cui racconta storie di politica, diritti, famiglie e femminismo, insegnante di filisofia e storia e di sostegno, e contributor per il ilfattoquotidiano.it, dove scrive di bioetica e politica.



Ci interrogheremo anche sull'educazione che noi (non) abbiamo ricevuto, e su come ciò si riflette nel nostro modo di vedere il mondo, noi stess* e i rapporti, con l'altro sesso e non.





Vi aspettiamo!