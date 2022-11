Il futuro del lavoro workshop a cura di Marco Bentivogli

“Il futuro del lavoro”. Questo è il titolo del workshop condotto da Marco Bentivogli, attuale coordinatore di Base Italia, che si terrà il 9 novembre 2022 (17:30 - 19:00) presso STEP FuturAbility District (Piazza Adriano Olivetti 1), l’innovativo spazio di connessione con il futuro nel quale tutti potranno comprendere meglio la rivoluzione digitale in atto e come diventarne protagonisti.



L’oggetto dell’intervento è legato al futuro del lavoro, inteso come futuro della nostra società e della nostra civiltà. Non bastano politiche economiche efficaci, per superare la più grande crisi sociale del dopoguerra e affrontare le tre grandi trasformazioni del nostro tempo: digitale, climatico-ambientale e demografica. Serve un nuovo pensiero capace di distruggere le vecchie retoriche.



L’evento è prenotabile online sul sito www.steptothefuture.it e si inserisce nel ricco programma di workshop e convegni di carattere scientifico-culturale con relatori d’eccezione che interverranno in STEP nel corso dell’anno sui temi legati al mondo digitale e alle grandi questioni della società contemporanea, per offrire ai visitatori ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento.



STEP FuturAbility District è uno spazio tecnologico, divulgativo e esperienziale, che nasce per connettere la comunità con il prossimo futuro e dare a tutti l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale. Un luogo pensato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, contribuendo alla costruzione di una società digitale inclusiva dove chiunque, nessuno escluso, possa scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia.



STEP FuturAbility District è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19:00. Per informazioni e prenotazione visite, workshop e laboratori https://www.steptothefuture.it





Marco Bentivogli, attuale coordinatore di Base Italia, è stato Segretario Generale della Federazione Italiana Metalmeccanici Cisl dal 2014 al 2020. Nel 2018 ha lanciato con Carlo Calenda, il "Piano industriale per l'Italia delle competenze" e, nello stesso anno, con Massimo Chiriatti il Manifesto Blockchain Italia. Dal gennaio 2019 è componente della Commissione sull'intelligenza artificiale istituita presso il Ministero dello Sviluppo.