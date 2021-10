Il giadino delle rose

Il giardino delle rose



SINOSSI

La storia racconta di una fedeltà... ai propri sogni, ai ricordi e all?amore. Il tempo, che trascorre inesorabile, diventa prima amico, poi amante ed infine un crudele assassino, che trasforma l'illusione di un grande amore, in un inganno.

Ecco che nostalgia e riflessione, sono protagoniste delle occasioni mancate.

Nonostante tutto, in questa storia viene raccontato... di una certa superiorità femminile, per intelligenza e per modo di sentire.





