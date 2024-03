Il giardino delle idee di Vanity Fair

In occasione della Milano Design Week Vanity Fair inaugura Il Giardino delle Idee, la prima mostra/laboratorio sulla nuova creatività responsabile.



Un grande spazio con progetti, start-up, soluzioni e provocazioni per raccogliere il meglio delle idee e delle azioni concrete per costruire un futuro più sostenibile.



Un'esperienza attiva per scoprire le innovazioni più interessanti e rivoluzionarie, con il coinvolgimento di alcuni dei protagonisti del cambiamento positivo e propositivo di cui Vanity Fair è amplificatore e promotore.



Sotto le arcate del chiostro del Museo Diocesano di Milano, location ricca di storia, tante le ispirazioni, che, attraverso esperienze dirette, coinvolgeranno il pubblico a provare in prima persona come si possa iniziare a progettare il nostro domani in modo più consapevole.



L’evento è aperto gratuitamente al pubblico su registrazione nei seguenti giorni e orari:

martedì 16 aprile, dalle 14:00 alle 21:00; mercoledì 17 aprile, dalle 13:00 alle 21:00; da giovedì 18 aprile a domenica 21 aprile, dalle 11:00 alle 21:00.



Per maggiori informazioni, consultare il palinsesto e registrarsi all'evento: eventi.vanityfair.it/giardinodelleidee24