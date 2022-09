Il Kenya arriva al Corvetto: venerdì 30 settembre, presso il Centro Internazionale di Quartiere a Milano, in via Fabio Massimo 19 – MM3 Porto di Mare, dalle 18.30 alle 22.30, un angolo di Milano si trasforma in un meraviglioso angolo d’Africa.



Il KENYA A MILANO: un evento che, tra solidarietà e racconti, musica, viaggi e sapori ci trasporta nel Kenya più autentico, lontano dalle rotte turistiche.



Organizzato da Africa Rivista, Il Kenya a Milano propone un percorso di appuntamenti diversi che spaziano dai libri alla musica, dalla solidarietà alla cultura, dai sapori alla moda, alla danza.



Un mosaico di appuntamenti diversi per una serata diversa: libri, con Freddie del Curatolo, Leni Frau e il giornalista Angelo Ferrari, in dialogo con il direttore di Africa Rivista, Marco Trovato, per parlare di Nairobi, un libro in uscita in questi giorni, edito da OGzero; lingua e cultura Swahili con Judith Raymond Mushi; solidarietà, insieme a IPSIA ACLI e al progetto “Coltivare il futuro”.

E poi, ancora, viaggi e immagini, la musica dal vivo e le danze del Kenya, moda e testimonianze. Tanti protagonisti per trascorrere una sera diversa, immersi nella ricchezza di uno splendido angolo d’Africa.



L’ingresso a Il Kenya a Milano è gratuito; per chi lo vorrà, sarà possibile gustare una vera cena keniota al costo di € 10.00



Il programma completo è disponibile sul sito di Africa Rivista