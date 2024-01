Il lato oscuro dell'amore: cime tempestose

Vi aspettiamo giovedì 25 gennaio alle ore 18.30, a Casa Manzoni, per il primo incontro del progetto dedicato all’educazione sentimentale.

Con Liliana Rampello, studiosa di letteratura inglese e saggista, parleremo di amore, passione, tormento, vendetta, destino e, forse, catarsi. E lo faremo attraverso Cime tempestose di Emily Brontë. Un romanzo feroce, che racchiude e risolve dualismi e contrapposizioni: amore e odio, realtà e visione, somiglianza e differenza, calma e violenza, distruzione e armonia. L’amore tra i due protagonisti, Catherine e Heathcliff, cupo, ma mai morboso, va la di là di una facile sensualità, o sessualità, perché Emily Brontë, sa raccontare il filo invisibile di un’attrazione irresistibile, che rende indistinti i corpi e le personalità. E che

trova realizzazione solo nel vento, quando, finalmente liberi da ogni umano legame, i due amanti si cercheranno, nell’estremo di una passione ultraterrena.

Accolto inizialmente come provocatorio, con personaggi “cattivi” e privi di morale, è considerato, oggi, il capolavoro dell’età vittoriana, ma è più che mai contemporaneo, grazie anche allo stile scabro, essenziale, quasi selvatico. Piena espressione della sua autrice, che come ricorda Liliana Rampello, nella prefazione alla nuova edizione uscita per Mondadori, era considerata “così indefinibile e indocile che l’unico paragone possibile era con un ragazzo”. E solo al genere maschile potevano essere concesse intelligenza, disubbidienza, liberi



Splendide immagini corredano l’incontro in presenza, trasmesso anche in diretta streaming sul nostro canale YouTube.