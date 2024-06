Il lobbista a Milano

Presentazione alla HOEPLI del romanzo di esordio di Fabio Massa, IL LOBBISTA (Laurana Editore).

Con l'autore Luca Levati (direttore di Radio Lombardia) e la giornalista Alessia Liparoti.



A.F.M. è un lobbista. Uno di quelli bravi, che conoscono tutti, che lavora nel posto giusto per fare affari: la Milano cinica e spietata nella quale il denaro circola senza limiti. Caustico, con una ironia che sfocia nel sarcasmo e nel dileggio, si muove a suo agio in un mondo fatto di giochi sporchi, infamie giornalistiche, avvenimenti tanto scandalosi da risultare ridicoli. E racconta la sua storia piena di intrecci, uno incastrato nell’altro, come una matrioska, in una vicenda che ha

come sfondo il capoluogo lombardo, i suoi hotel, i suoi grattacieli e i suoi potenti e manager, irreprensibili alla luce del giorno, più opachi e ambigui nell’atmosfera seducente dei ristoranti stellati.

La storia di A.F.M. è un intrigo tra i palazzi, che inizia e si conclude in una estate caldissima di Milano, che fa appiccicare la camicia alla schiena sudata e affondare i tacchi delle donne eleganti nell’asfalto dei marciapiedi. È una caduta agli inferi che sa di redenzione tra potere, sesso, cattiverie e sussulti di moralità, in cui A.F.M. scoprirà di

non essere solo una sigla, ma un uomo, Alberto.



Sempre più perso in una città che tutto dà e tutto toglie, senza alcun freno inibitorio.



Fabio Massa, giornalista e scrittore, scrive su “Il Foglio”, è firma di “Affaritaliani.it” e voce di RadioLombardia.



ha realizzato negli ultimi anni un ciclo di convegni con oltre millequattrocento relatori tra politici, istituzioni, aziende, manager, intellettuali e stakeholder. È presidente della Fondazione Stelline di Milano.