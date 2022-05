Torna al Villaggio Barona l'evento più richiesto del quartiere



Il MERCATINO dei PULCINI



Un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli per scambiare giochi, giornalini, figurine, collezioni



Se hai un età compresa fra i 3 e i 14 anni e hai dei giochi che non usi più, ma che sono ancora in buono stato, allora sei il tipo giusto!



Domenica 15 maggio dalle 15.30 avremo una piazza a nostra completa disposizione

(il mercatino si svolgerà anche in caso di pioggia utilizzando l'ampio porticato coperto)



A tutti i partecipanti verrà dato un telo per allestire la bancarella e, durante la manifestazione verrà offerta la MERENDA!



Il costo dell'iscrizione è di €4,00 e va effettuata entro il giorno precedente l'evento.



TI ASPETTIAMO



Info e iscrizioni: Libreria Occasioni d'inchiostro



Tel: 02 39661919 - email: occasioni.inchiostro@gmail.com