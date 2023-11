Il mercatino di Natale: tutto da gustare

Cosa c’è di meglio dei Mercatini di Natale?

Facile, un Mercatino di Natale tutto a tema Gusto. E al chiuso!

Presso Spazio Caroli 12, Vinhood, l'Esperto del Gusto, organizza una degustazione di vino, birra e distillati di qualità pensata per far vivere al meglio questa esperienza anche ai non addetti ai lavori, grazie a Percorsi del Gusto personalizzati, semplici e facili da seguire, direttamente dallo smartphone, al ritmo che si preferisce.



Chiacchiere con i produttori, giochi e quiz a premi in un'atmosfera natalizia per divertirsi, scoprire nuovi prodotti e, perché no, portarsi avanti con i regali di Natale.



Gallery

Per scoprire l'intero programma visita la pagina: https://www.vinhood.com/prodotto/taste-experience-mercatini-di-natale/