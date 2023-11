Il mercatino natalizio di Arché vi aspetta

Regali belli, buoni e solidali. Sono quelli che si possono trovare all’ArchéNatale, l’evento natalizio che, come da tradizione, Fondazione Arché promuove in vista delle festività, dando la possibilità a visitatori e curiosi di scegliere articoli originali e di sostenere le attività a fianco di mamme, bambini e famiglie in difficoltà delle operatrici di Arché.

L’ArchéNatale si svolge da sabato 25 novembre a domenica 3 dicembre presso la suggestiva sede dell’Unione Femminile Nazionale in Corso di Porta Nuova 32 a Milano (dalle 14 alle 19 di sabato 25 novembre, dalle 10 alle 19 da domenica 26 a sabato 2 dicembre e dalle 10 alle 13 di domenica 3).



Tutti gli articoli presenti all’ArchéNatale sono stati messi a disposizione dalle tante aziende che hanno deciso di partecipare all’iniziativa di bellezza, bontà e solidarietà di Arché.



«L’ArchéNatale si conferma come uno degli appuntamenti più attesi quale occasione per provvedere ai regali per le feste e facendo contestualmente anche del bene. Sarà possibile infatti acquistare i prodotti disponibili al mercatino natalizio di Arché destinandoli alle persone cui vogliamo bene, ma allargando anche il cuore per sostenere le mamme e bambini cui proprio durante le feste mancheranno l’affetto e i legami famigliari», dice p. Giuseppe Bettoni, presidente e fondatore di Fondazione Arché.