“Il mio tempo verrà”: vicende umane e artistiche di Gustav Mahler

L’incontro, curato dal direttore d’orchestra Pietro Billi, è dedicato al celebre musicista Gustav Mahler (Kališt?, Boemia, 1860 – Vienna, 1911) il quale ebbe, in vita, un eccezionale successo come direttore d’orchestra ma faticò ad affermarsi come compositore. In tal senso, il riconoscimento definitivo giunse solo postumo. Tra le creazioni mahleriane più note si annoverano le imponenti nove sinfonie (dieci contando l’ultima, incompiuta), entrate ormai a pieno titolo nel repertorio di qualsiasi grande orchestra. Verranno introdotti aspetti della biografia e dell’estetica di Mahler direttore e compositore. La serata prevede l’ascolto di frammenti musicali tratti dai suoi lavori.



Ingresso gratuito con registrazione