Circoli Culturali Giovanni Paolo II





Conferenza



Il mondo che verrà

Guerra, Energia, Inflazione, Cina, Clima ….





Relatore

Paolo Magri

Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI





Martedì 8 Novembre 2022

Ambrosianeum

Via delle Ore 3, Milano





I Circoli Culturali Giovanni Paolo II ripartono con il nuovo ciclo di conferenze 2022 - 2023.



La prima conferenza è dedicata al complesso contesto geopolitico in cui ci troviamo, contesto che presenta seri interrogativi che investono sia il presente che il futuro, su più fronti cruciali e interconnessi fra loro quali la guerra, l’energia, l’inflazione, la Cina, il clima ed altro ancora.





Su questi temi così attuali e rilevanti avremo - nell’incontro che qui proponiamo - la preziosa opportunità di ascoltare Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI, che ci offrirà in merito un’ampia ed autorevole riflessione.



Paolo Magri è Vice Presidente Esecutivo dell’ISPI e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi.



È Membro del Comitato Strategico del Ministero degli Affari Esteri e dello Europe Policy Group del World Economic Forum (Davos ); dell’Advisory Board di Assolombarda, del Festival dell’Economia di Trento e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italia - Cina.

È inoltre membro del Comitato Scientifico di :

Centro di Eccellenza per lo Stability Police Unit ( CoESPU );

Centro Militare di Studi Strategici ( Ce.Mi.S.S.);

Fondazione Italia per il dono Onlus.



Giornalista pubblicista, è regolarmente ospite in qualità di commentatore presso reti televisive e radiofoniche su scenari globali, politica estera americana, Medio Oriente e terrorismo.



Precedentemente è stato funzionario presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York e, fino al 2005, Direttore delle Relazioni Internazionali all’Università Bocconi di Milano.

Dal 2006 al 2015 è stato Vice Presidente del CESVI (Cooperazione e Sviluppo ).





L’incontro si terrà Martedì 8 Novembre 2022 ore 19,45 - presso l’Ambrosianeum, Via delle Ore 3 - Milano.

La conferenza verrà registrata e rimarrà visibile sul canale YouTube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II





Per informazioni: circoligp2@gmail.com