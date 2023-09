Il mondo nella mente di Laura Giorgia Boracchi

In un cortile della vecchia Milano si trova un piccolo Atelier privato chiamato Sinergie Milano, dove “la padrona di casa” crea ed espone gioielli moderni dalle linee insolite e stravaganti.

In alcuni mesi dell'anno, alle pareti dell’Atelier, vengono esposte mostre di fotografi contemporanei, ed anche quest'anno, in occasione della 18th Milano Photo Festival, l'Atelier ospiterà 3 fotografi, che si alterneranno ogni 15 giorni ed offriranno ai visitatori differenti tipologie di lavori.



La prima ad inaugurare il periodo espositivo, sarà la brava fotografa Laura Giorgia Boracchi con la mostra "Il mondo nella mente"

Nel suo lavoro, il nero è l’assoluto protagonista: la profondità che aumenta psicologicamente la nostra capacità percettiva è il percorso che guida l’artista a ricercare una connessione tra passi e mente.

Il suo ricercare l’ombra nel nero, la porta ad elaborare come proiezione dello spazio tempo dettata dal pensiero, un viaggio di conoscenza all’Interno sé stessa, interpretando l’esistenza come un riflesso del nostro io: il pensiero come forma reale di energia.



(I testi esposti insieme ad alcune foto sono stati elaborati direttamente dall’artista)



Io sono

Io sono solo dentro di me.

Nulla esiste, il nulla esiste, mondo rotondo, mondo nella mente.

Solo pensiero, non sei vero.

Nei miei occhi tutto il mondo intorno, nulla intorno.



*******************

Inaugurazione Sabato 16 settembre ore 15:30/18/30

Atelier Sinergie Milano, viale Abruzzi 87 - MM1/MM2 LORETO





dal lunedì al venerdì, 15:30/18:30 su appuntamento (3474601907)