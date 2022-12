Il nuovo Pop-Up Store di Jameson Black Barrel incendia Milano

Questo Natale, Jameson Irish Whiskey porta a Milano i sapori, l’energia e lo spirito conviviale dell’Irlanda a Milano. Degustazioni con abbinamenti gourmet, master class, musica, stand up comedy, e, finalmente anche in Italia, Jameson Black Barrel.

Dal 1 al 23 dicembre in via della Moscova 50, l’appuntamento è al Jameson Black Barrel Store, il temporary dedicato a Jameson Black Barrel, il nuovo whiskey invecchiato in botti di legno carbonizzate che conquista on the rocks o in miscelazione.

Le idee regalo

L’anima ironica e perspicace dell’Irish whiskey per antonomasia aggiunge buon umore alle feste con idee regalo originali, a partire proprio da Jameson Black Barrel, da abbinare ascatole di cioccolatini o panettoni gourmet firmati Martesana Milano 1966, ma anche bicchieri, gadgete magliette divertenti.

Tutto è confezionato in simpatiche scatole,shopper o carta regalo con messaggi che strappano sorrisi: “Puoi aprirlo anche prima di Natale, non lo diremo a nessuno”, “Contiene un regalo che ‘ti serviva proprio’” o “Questo regalo contiene tutto il calore dello spirito natalizio. Spirito incluso”, per rimarcare lo spirito ironico che distingue Jameson. Il Jameson Black BarrelPop Up Store è più di un negozio.

Le degustazioni

Tutti i giorni anima il quartiere con degustazioni e master classdi whiskey guidate dal brand ambassador Jamesone accompagnate da abbinamenti gourmet della pasticceria milanese Martesana, bottega storica Tre Torte Gambero Rosso. In programma musica rigorosamente invinile con il progettoThe Music Lab: format ideato e curato per l’occasione da Ghepensi Mi, punto di riferimento per la scena musicale e comedy, e The Mixtape, la serata settimanale dedicata alla musica in vinile ideata da Bassi Maestro e Goedi.

Diversi nomi della scena musicale italianacome Bassi Maestro, Ensi, Goedie Dedasi salgono in consolle animando il pop-up store consound soule R&B, urban,funk, elettronica, boogie e disco. Calligrafi e pirografi personalizzano gadget e bottiglie. La sera si alternano i migliori bartender di Milano con special guest che propongono signature cocktail e i grandi classici, rigorosamente a base di whiskey.

Gli spettacoli

Tutte le domeniche sono in programma spettacoli di stand-up comedy in collaborazione con gli artisti del Mercomedy del Ghe Pensi Mi. Domenica 4 salgono sul palco Alessandro Cappai, Pietro Casella, Antonio Ricatti e Francesco Arienzo. L’11 Dicembre si ride con Edoardo Confuorto, Marco Los e Laura Pusceddu.

Edoardo Confuorto, Valeria Pusceddue Yoko Yamada chiudono il 18 Dicembre. Questo Natale, intorno all’albero di natale più ‘distillato’ di Milano ogni giorno è festa. We whiskey you a merry Christmas.

Il progetto e la realizzazione del Pop-Up Store, nonché le attività al suo interno, sono in capoadALL, Part of Uniting Group, una Unit specializzata in strategie e attività di comunicazione below the line. Dai big event ai tour promozionali all'experiential sampling, dai roadshow alle azioni unconventional, ALL confeziona la soluzione migliore per i propri clienti.