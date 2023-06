Il pittore Greg in mostra a milano per bambini cardiopatici nel mondo

L’ex Fornace Gola sull’Alzaia apre le sue porte all’arte e ai colori e per una settimana, dal 9 al 15 maggio, ospita una mostra temporanea dell’artista Greg (Gregorio Mancino): Pensieri, parole e azioni di cuore. Gregorio Mancino in mostra per Bambini Cardiopatici nel Mondo (ingresso libero).



Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 Greg accoglierà i visitatori e li accompagnerà negli spazi della suggestiva location milanese per mostrare le sue opere e raccontare le storie, le persone, gli aneddoti e le suggestioni che ne hanno ispirato la produzione artistica in oltre 30 anni di attività.



Il celebre pittore del cuore e del colore ancora una volta ha quindi voluto scendere in campo in prima persona per fare del bene e aiutare ad aiutare, in questo caso, tanti piccoli bambini affetti da cardiopatie congenite. L’iniziativa nasce, infatti, per supportare l’attività di Bambini Cardiopatici nel Mondo, l’Associazione che da 30 anni – celebrati proprio in questo 2023 - opera nelle aree più difficili del pianeta per dare una speranza di vita a migliaia di bambini affetti da cardiopatie congenite. Durante la mostra sarà possibile effettuare donazioni per contribuire allo sviluppo dei progetti umanitari della onlus, dalle missioni operatorie in Paesi in via di sviluppo ai percorsi di formazione per medici e infermieri dell’Africa e dell’Europa dell’Est.