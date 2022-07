Il ritorno dei Guns and Roses

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il grande ritorno della Band al completo, quella che li ha fatti conoscere in tutto il mondo. Noi, in Italia li abbiamo conosciuti così. E ieri sera cavalcavano il palco di San Siro. Una giornata calda, di sole, luminosa, lo stadio che si riempie piano piano. I primi ad arrivare stanno sul parterre, il prato. Poi al via la successione sugli spalti. I gruppi d’apertura cominciano a suonare, scaldano l’ambiente. Unica data in Italia, Milano 10 Luglio 2022. E poi all’improvviso, ecco il tanto atteso momento: Ladies and Gentlemen, from Los Angeles California … The Guns’n Roses. E lo stadio si infiamma. Rock Puro, Welcome to the Jungle. Forte, immenso, sono tutti lì, a pochi metri di distanza, dritti al cuore, un salto indietro nel tempo mai così reale. 30 anni in un accordo. Noi teen agers dei primi anni novanta, chi più chi meno 50enne di oggi, siamo noi, proprio noi quelli che volevano essere lì perché erano lì 30anni fa. Non importa se Axl non sarà mai più il pazzo con quella voce che non potrà mai più essere, come dicono in molti, non importa tutte le vicende personali, del gruppo, le divisioni le reunion, i Guns’n Roses sono lì a suonare. E ci regalano 3 ore di rock puro, 3 ore di musica dal vivo, uno sforzo enorme, lo stile chiede molto, e ce le suonano tutte, proprio tutte quelle che volevamo. Non si può aggiungere altro. Soddisfatti o polemici, l’abbiamo fatta grossa, eravamo lì, alla nostra età. Non è un concerto qualunque, qui si tratta di rock duro, non è per tutti. Il pubblico non è diverso, è sempre lo stesso, solo un po’ cresciuto. Non si vedono ragazzini scatenati sul prato che pogano fino allo svenimento o alla frattura di un arto. Non c’è la perfezione del suono e della performance, non c’è uno show esagerato di fulmini e saette, non c’è quel coinvolgimento adrenalinico volto allo spaccare tutto. I tempi sono cambiati, l’eccesso dell’epoca è rinchiuso in una forma nuova di espressione. E’ uno show nuovo, è la magia che si crea ai concerti, è il dare e avere tra la band e il suo pubblico. Canzoni mitiche, che hanno fatto la storia, tutti le conoscono, le hanno sentite, cantate, suonate ma è anche lo show dei ricordi, della nostalgia. Cavolo, 30 anni sono passati. In un attimo, così come ce lo ha schiaffato Axl ieri sera dritto in faccia come uno dei suoi pugni diventati famosi ma che li sono costati anche la carriera. Io i primi accordi di chitarra li ho suonati con le loro canzoni, i primi colpi alla batteria li ho fatti con le loro canzoni. Quando i Guns hanno cominciato il loro declino, anche io stavo cambiando il giro di amicizie, Axl stava facendo casino, nel giro di 3 anni di loro non se ne seppe più niente. Sappiamo poi che Axl è tornato alla ribalta anni dopo più per il suo peso e la sua forma fisica che per le sue performance. Non sapevo che i suoi nuovi Guns comunque giravano il mondo e macinavano miliardi di dollari, comunque. Dalla reunion del 2016 stanno girando il mondo e come una multinazionale stanno fabbricando bancali di dollari. Girano il mondo a regalare sogni e ricordi. Perché di canzoni nuove non ne hanno poi più fatte tante. E’ quel repertorio là che ha conquistato il mondo, quello sfornato alla fine degli anni 80 e inizio anni 90. Non c’è il rapporto italiano, caloroso che puoi avere con 2 parole di Vasco, non c’è neanche quel coinvolgimento sentimentale dell’istrionico Mick Jagger e dei suoi Rolling Stone che ti parla e canta anche in italiano. Non ce n’è stato bisogno, perché è arrivato tutto comunque. Ma vi rendete conto questi ragazzi di una volta, stanno girando il mondo da anni, si sono fermati solo per il covid. Dopodomani sono a Vienna. Chissà cosa hanno fatto ieri sera finito il concerto. Certamente non sono andati a sbronzarsi e drogarsi. Avranno dormito quasi subito mentre i pulmann viaggiavano? O sono andati in albergo? Saranno andati a mangiare in un ristorante? Come avranno buttato giù l’adrenalina? Sapete che si allenano come gli atleti, che Axl scalda la voce con vocalizzi per più di un ora e mezza prima di ogni concerto. Non deve essere per niente facile. Un lavoro duro. Se il 13 sono ancora sul palco e devono fare tutti i preparativi, hanno avuto solo 2 giorni di recupero. Che vita, ragazzi, dal 2016 girano il mondo. Il loro tour è stato inserito nella lista del terzo tour più lungo e redditizio della storia dei tour musicali. Slash ha postato un suo tweet su Milano ieri sera dopo il concerto. Ieri era una serata tutta per noi, quei coraggiosi che ci sono andati e quei coraggiosi che non ci sono potuti andare. Con noi ci sono più di 5 miliardi di persone in tutto il mondo. E oggi ci rimane dentro un vuoto, comunque. Simone Fabris