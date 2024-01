Il segreto dei poeti per la regia di Marina Thovez. Protagonista dello spettacolo è Mario Zucca.



Siamo sicuri di conoscere tutte le opere dei poeti italiani? Dante, Leopardi, D’Annunzio non ci nascondono nulla? Negli archivi polverosi di una biblioteca ho ritrovato alcune prime stesure dei loro capolavori. Pagine scarabocchiate, macchiate d’inchiostro, unte, ma erano comunque il primo vagito di opere immortali. Attraverso queste pagine si evince la lotta per la perfezione, la rabbia contro la censura, il desiderio sfrenato per la vita…o per la morte…dipende dalla corrente poetica. Un’ora di spettacolo intelligente, colto e divertente…una boccata di ossigeno in un mondo dove l’inquinamento culturale ha bucato l’ozono dell’anima.



Mario Zucca è diventato famoso per aver lanciato il tormentone Vi amo bastardi a Drive In nel 1987, è stato ospite fisso del Maurizio Costanzo Show dal 1992 al 1995. Parallelamente all'attività teatrale, che l'ha visto affiancato alla cabarettista Marina Thovez (con cui è sposato), Zucca ha svolto una considerevole attività di doppiatore. Ha infatti prestato la voce ai personaggi di Zordon (Power Rangers) e Anastasio Farina, interpretato da Paulo Goulart nella telenovela Terra Nostra 2 - La speranza. Nelle serie a cartoni animati ispirate al personaggio di Batman ha doppiato Bane nella serie del 1992 e un invecchiato Bruce Wayne in Batman of the Future. Tra gli altri ha doppiato inoltre Al Satan (il Grande Mago Piccolo) e il Dio delle Terra in Dragon Ball, Shredder (serie Teenage Mutant Ninja Turtles del 2003), Mr. Krabs in Spongebob, Fred Flintstone in I Flintstones. Ha partecipato a diversi film e fiction. Tra questi Ex - Amici come prima!, regia di Carlo Vanzina (2011), Box Office 3D - Il film dei film, regia di Ezio Greggio (2011), Il principe abusivo, regia di Alessandro Siani (2013), Si accettano miracoli, regia di Alessandro Siani (2014).



I biglietti sono in vendita tramite il circuito vivaticket e si possono quindi acquistare presso le loro rivendite e online sul sito www.vivaticket.com oppure presso l’Auditorium Don Bosco la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.



Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 12 €

• ridotto (under 18, soci CRAL Comune di Bollate, CRAL ASST Rhodense, C.E.B., G.O.S.T. e U.I.L.T.) 10€



È ancora possibile acquistare l’abbonamento GOLD 4 spettacoli a scelta (incluso Serata d’onore con Michele Placido) a 50€.



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, Lara Panighetti e Alessandro Audino è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100.

Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!



