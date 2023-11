Verrà inaugurata alla MA-EC Gallery mercoledì 6 dicembre Il senso del due, mostra personale di Cristiano Plicato, a cura di Chiara Canali.

Nelle prestigiose sale di Palazzo Durini, oltre 30 oli del maestro Plicato, alcuni di grandi dimensioni.

Come afferma Chiara Canali, curatore della mostra, la pittura di Plicato, così come la sua esistenza, non si ferma ai margini dell’essere, ma si addentra nel

cuore della vita, per quel desiderio irrefrenabile di essere al centro delle

cose, di essere dentro al colore divenuto esso stesso segno e gesto.

La natura – con i verdi luminosi dei paesaggi, gli arancioni abbacinanti

dei tramonti, gli ocra tenui delle terre, i grigi densi delle nebbie, i neri avvolgenti dei notturni – non è altro che un pretesto per manifestare l’esuberanza della sua presenza, che gli consente di essere luogo di

manifestazione e accadimento del suo destino.



Il percorso espositivo che si snoda nelle tre sale della galleria milanese consentirà al visitatore di apprezzare una selezione dell’ampia produzione artistica del maestro Plicato, con opere che vanno dagli anni Novanta sino al 2020. Un’occasione imperdibile per immergersi in tele magnifiche realizzate da un discendente degli “utlimi naturalisti”, come viene definito Cristiano Plicato nel saggio critico di Chiara Canali.



Per la mostra è stato pubblicato un catalogo che include testi di Chiara Canali, Renata Ghiazza, Flaminio Gualdoni, Giorgio Seveso, Alberto Veca e un accurato testo biografico di Fabiola Giancotti.



La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 16 gennaio 2024.



Coordinate mostra:



Titolo: Il senso del due. Mostra personale di Cristiano Plicato

a cura di Chiara Canali



Sede: MA-EC Gallery, Palazzo Durini, Via Santa Maria Valle, 2,

20123 Milano



Opening: mercoledì 6 dicembre ore 18.00



Date: dal 6 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024

dal martedì al venerdì ore 10-13 e 15-19

sabato ore 15-19



Info: info.milanart@gmail.com 0239831335