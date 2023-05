Il sogno presentazione del disco e libro kavi: il poeta è vivo

"Kavi: Il Poeta e? Vivo" e? il nuovo album dei fratelli Andrea e Paolo Camerini (fondatori del gruppo world-folk-rock Nuove Tribù Zulu) con il progetto in duo IL SOGNO.

Il primo album "Suoni e Visioni di Amore e Lotta", fu presentato per la prima volta al Salone del Libro di Torino nel 2007 con l'intento di valorizzare la forza e la potenzialità espressiva della parola poetica attraverso la musica.

Una ricerca artistica nel territorio della contaminazione musicale con sonorizzazioni in viaggio tra oscurità e luce, piani narrativi sospesi tra sogno e realtà, brani dalle atmosfere rarefatte che si alternano ad altri più ritmici e dinamici.

In questo progetto, composto da contrabbasso, loop, voce, flauto e harmonium indiano, il duo esplora forme di sperimentazione sonora tra sound acustico ed elettronica, in cui poesia e musica possano divenire atto creativo magico rituale, chiavi di accesso per esprimere il confine tra visibile e invisibile, spirito e materia.

Il nuovo lavoro discografico "Kavi: Il Poeta è Vivo" prodotto da Il Sogno e The Music Room, è uscito il 12 Maggio 2023, preceduto il 21 Aprile dal singolo "La Rivelazione dell'Aurora", di cui è stato realizzato un videoclip con la regia di Leonardo Cinieri Lombroso.

Il disco sarà seguito dall'uscita a Giugno dell'omonimo racconto scritto da Andrea Camerini con le illustrazioni di Paolo Camerini, per le Edizioni Kulturjam.

Il duo sarà in concerto il 18 Giugno a MIlano all'Associazione Artè Centro Yoga (www.arteyoga.it) per un'evento organizzato in collaborazione con Auroville International Italia.

Per info e prenotazioni

Tara + 39 375 651 3712

iinfo@aurovilleitalia.it



IL SOGNO



Paolo Camerini: Contrabbasso, basso elettrico, loop