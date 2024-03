A "La casa di Meneghino" in Cascina Cuccagna, giovedì 28, venerdì 29 e domenica 31 marzo è proposto il laboratorio artistico "Il teatrino di burattini" a cura di Valerio Saccà. Il laboratorio, rivolto a bambini e bambine dai 5 ai 7 anni, insegnerà a costruire, con la carta, i cartoncini, i colori e la colla, un piccolo teatrino e ad approcciarsi per la prima volta al mondo dei burattini. I partecipanti potranno ritagliare, incollare, assemblare e personalizzare il proprio teatrino da portare a casa.

Programma:

Giovedì 28 e venerdì 29 marzo, ore 16.00 laboratorio Il teatrino dei burattini

Domenica 31 marzo, ore 11.00 e 16.30 spettacolo "Ridi Meneghino"; ore 15.00 laboratorio Il teatro dei burattini



Dal mese di aprile:

• Tutti i giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17:00 Laboratori artistici per bambini e bambine

• Tutti i sabati alle ore 16:00: Spettacolo di Burattini

• Tutte le domeniche:

- Ore 11:00 e 16.00 Spettacolo di burattini

- Ore 15:00 Laboratorio per bambini



Laboratorio: 8€



Per prenotare i laboratori e gli spettacoli scrivere alla mail lacasadimeneghino@gmail.com o inviare un messaggio whatsapp al numero 3381296444.



La casa del Meneghino si trova in Cascina Cuccagna, Via Privata Cuccagna 2/4, Milano



VALERIO SACCÀ

Allievo di Daniele Cortesi e Giacomo Onofrio, inizia fin da giovanissimo il mestiere recuperando l'ormai dimenticata Maschera di Meneghino e dopo aver prodotto i primi spettacoli la rende protagonista dei principali festival di settore. Affina le tecniche teatrali e di scultura accanto a grandi maestri come Natale Panaro e Daniele Cortesi, suo vero e proprio punto di riferimento. All’età di 36 anni Valerio è oggi non solo uno dei più giovani burattinai professionisti d’Italia, ma anche l’unico che porta avanti una tradizione storica, artistica, artigiana e identitaria per la città di Milano che rischiava di scomparire: quella del teatro di burattini del Meneghino. Il suo valore è quello di saper traghettare la tradizione dei burattini e del Meneghino aggiornandola senza snaturarla, conservandone fedelmente la matrice originaria.



Con i suoi spettacoli Valerio Saccà ha girato tutta Italia, il Belgio, la Francia gli Emirati Arabi. Pur essendo in Milanese, il linguaggio dei suoi burattini è ovunque compreso grazie alla gestualità e alle radici comuni dei vocaboli antichi e dialettali.