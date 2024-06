Al via dal 3 luglio la 9° edizione del Polimifest, il Festival estivo del Politecnico di Milano gratuito e aperto alla cittadinanza.



Si inaugura con lo spettacolo "Il tempo dei giganti" con Paola Turci e Gino Castaldo per la prima volta insieme, a teatro!

Una collaborazione inedita quella tra la cantante e musicista Paola Turci e il critico musicale tra i più noti d'Italia Gino Castaldo che ha dato vita a un nuovo progetto artistico che promette di raccontare il triennio magico della musica italiana, gli anni tra il 1979 e il 1981 di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti e tanti altri, come mai prima d'ora.



Con le interpretazioni dal vivo di Paola Turci, uno spettacolo fatto di parole e musica che ricrea sul palco l'energia vibrante del periodo, tra materiali d’archivio e performance live.



Ingresso gratuito



(Credits foto Fabio Benato)