Workshop di Ghendo per i cantautori

Indirizzo non disponibile

Impara con Ghendo, cantautore e vocal coach toscano, autore di ‘Luna’ brano inserito compilation Sony Music "Urban Fighters 2022" a scrivere il testo di una canzone.



Ghendo, grazie al suo brillante eclettismo, ha dimostrato - e continua a farlo - un’incredibile raffinatezza dei testi e ricerca di sonorità internazionali rimanendo comunque fedele al cantautorato italiano.



Il workshop si terrà domenica 29 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 in via Roma n°150 Gaggiano (MI) presso la sede dell’associazione Un posto in Più Gaggiano.

Il workshop è rivolto a giovani e adulti.



Il costo complessivo del corso è € 50 (materiali didattici compreso).



Per maggiori info puoi contattarci anche con un messaggio su WhatsApp al 3716127562.