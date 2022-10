Il violinista e compositore federico mecozzi presenta dal vivo il nuovo album

Federico Mecozzi, violinista e compositore da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi, dopo esser tornato con un nuovo singolo, “The end of the day”, annuncia il suo secondo album “Inwards” (Warner Music Italy), in uscita il prossimo 7 ottobre, e le prime tappe del tour di presentazione.



Dopo la data zero sabato 8 ottobre al Teatro Nuovo di Salsomaggiore, “Inwards Tour” fa tappa Milano al Teatro dei Filodrammatici, domenica 9 ottobre alle 21.00 e vede l’artista presentare dal vivo questo suo secondo lavoro che arriva a 3 anni di distanza dall’esordio “Awakening” (2019) e racconta un viaggio verso l’interno, verso sensazioni più oscure della quotidianità esteriore. Quasi in risposta al lavoro precedente, scaturito da viaggi ed esperienze, “Inwards” è invece un’introspezione dettata dal periodo storico appena vissuto, in cui l’assenza di stimoli esterni ci ha costretti a chiuderci in noi, ma anche ad aprirci dentro.



Le date proseguono poi a Rimini (Teatro Galli, martedì 25 ottobre) e Bologna (Teatro Duse, mercoledì 27 ottobre) con altre tappe in aggiornamento.



L’album in arrivo è stato anticipato dal brano “The end of the day”, prodotto da Cristian Bonato: una trascinante ballata strumentale dal sapore allo stesso tempo antico e moderno dove la melodia evocativa cantata dal violino si attornia di un incalzante intreccio di sonorità acustiche ed elettroniche. Anche il videoclip, diretto e girato da Michele Venturi, che ha per protagonista l’atleta Linda Amati, dipinge questo passaggio ad un mondo interiore ed onirico sotto forma di immersione in una danza subacquea.

Guarda il video di ”The End Of The Day”: https://youtu.be/61C53SYJiHM





Il disco “Inwards” vede prevalentemente il violino al centro e intreccia sonorità che transitano tra musica classica contemporanea, folk, elettronica, world music. Ogni brano descrive una sensazione, uno stato, un momento del proprio viaggio interiore attraverso la combinazione dei diversi elementi che caratterizzano la musica di Mecozzi: un utilizzo del violino come fosse una voce, ora misteriosa, ora gioiosa, ora sofferente, ora pacifica, ora ossessiva; l’uso sinfonico - a volte anche cinematografico - di violini, viole, violoncelli e pianoforti viene spesso contaminato da sintetizzatori, chitarre, percussioni e ritmiche elettroniche, che intervengono proprio come le continue alterazioni dell’animo umano.

“Inwards” è disponibile dal 7 ottobre 2022 in formato fisico e in digitale al seguente link https://lnk.to/FedericoMecozzi_INWARDS



Di seguito le prime date del tour che accompagna l’album:



“Inwards Tour”

8 OTTOBRE - SALSOMAGGIORE - TEATRO NUOVO (data zero)

9 OTTOBRE - MILANO - TEATRO DEI FILODRAMMATICI

25 OTTOBRE - RIMINI - TEATRO GALLI

27 OTTOBRE - BOLOGNA - TEATRO DUSE

in aggiornamento





Biografia Federico Mecozzi



Federico Mecozzi, nato a Rimini nel 1992, è violinista, compositore e polistrumentista.

All'età di 6 anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere le prime canzoni. A 12 intraprende il percorso accademico presso l'Istituto Musicale "G. Lettimi" di Rimini, dove studia violino. In seguito si forma anche come direttore d'orchestra e arrangiatore.

Dal 2009 affianca stabilmente il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi, che accompagna tuttora dal vivo in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo (Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Carnegie Hall, Philharmonie Berlin per citarne alcuni), oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. In studio di registrazione ha lavorato anche con e per Pacifico, Angelo Branduardi, Enrico Nigiotti, Blonde Redhead, Remo Anzovino, Filippo Graziani, Andrea Mingardi, I Ministri.

È stato inoltre il più giovane direttore d’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 2019 (per Enrico Nigiotti) e 2021 (per Dellai) e uno dei più giovani di tutti i tempi.

Nel gennaio 2019 è uscito ‘Awakening’ (Warner Music Italy), album del suo debutto solista, con il quale Mecozzi ha intrapreso un tour italiano ed europeo che è stato poi interrotto dalla pandemia.

L’artista tornerà dal vivo nell’autunno 2022 per presentare il suo secondo album “Inwards” (Warner Music Italy) disponibile in digitale e in formato fisico dal 7 ottobre 2022, anticipato dal singolo “The end of the day” che esce il 2 settembre 2022.





Le vendite online su TicketOne - al seguente link https://www.ticketone.it/event/federico-mecozzi-teatro-filodrammatici-15645966/ - chiudono alle 10.00 di venerdì 7 ottobre.



Da quel momento in poi si potrà acquistare solo su Vivaticket al seguente link https://teatrofilodrammatici.vivaticket.it/it/event/federico-mecozzi-inwards-fuori-cartellone/186832 oppure tramite la biglietteria del teatro



Info su tutte le date del tour: https://www.federicomecozzi.com