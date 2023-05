Un’incredibile festa di compleanno, tra attrazioni, cibo e musica per tutti. Entrare per credere

Gli smartphone fanno, ormai, parte della vita di tutti i giorni. Consentono di rimanere connessi con amici e familiari, permettono di memorizzare dati importanti e, grazie ad una tecnologia sempre più evoluta, sono, anche, pratici strumenti di lavoro.

Per sfruttarne, al meglio, le molteplici funzioni è fondamentale disporre di un’ offerta in grado di soddisfare le personali esigenze a costi competitivi.

In tal senso, nel mercato della telefonia, c’è un operatore che ha rivoluzionato il settore, proponendo tariffe chiare e trasparenti, con zero vincoli e senza costi nascosti: si tratta di iliad, presente sul mercato italiano dal 2018.

Proprio in occasione dei suoi 5 anni, ha deciso di organizzare un grande evento, per festeggiare tutti insieme.

Benvenuti a iliadLAND

iliad spegne 5 candeline

iliad ha deciso di celebrare il proprio compleanno in grande stile, invitando tutti a partecipare a iliadLAND, una festa lunga due giorni animata da attrazioni, giochi e food truck.

Si tratterà di un weekend unico: il 27 e il 28 maggio, presso il Ride Milano (in via Valenza 2), ci si potrà divertire dalle 11.00 fino a tarda sera, scoprendo tutto quello che iliadLAND ha in serbo.

L’evento, completamente gratuito, è anche un’opportunità per approfondire la conoscenza del mondo iliad.

Due giornate tra musica e divertimento

Il weekend sarà scandito da un programma ricco e variegato. Naturalmente, ad un compleanno non può mancare la musica, per questo le serate saranno animate da celebri dj.

Sabato 27 maggio l’animazione musicale sarà a cura di Radio Deejay e m2o: a partire dalle 19.00, infatti, ci saranno One Two One Two con Wad, Dj Shorty e Dj Aladyn.

Dalle 23.00 saliranno sul palco di iliadLAND Merk&Kremont, dj di fama internazionale, con un imperdibile dj set.

Domenica 28 maggio, invece, l’intrattenimento musicale si aprirà alle 20.30 con dj Shaf Huse.

Chiuderà la serata Crookers, che inizierà a sua esibizione alle 22.15.

Inoltre, a partire dalle ore 11, sarà possibile gustare le delizie offerte dai food truck; inoltre, saranno a disposizione giostre e giochi, per tornare un po’ bambini e trascorrere il tempo in allegria.

Un vero e proprio rollercoaster di emozioni e divertimento, per un'esperienza unica, dove, davvero, bisogna ‘entrare per credere’.