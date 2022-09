In occasione della seconda edizione degli YAH ART DAYS, Il nostro staff è orgoglioso di presentare la quinta edizione di Illustrami, una mostra dedicata all’arte e alla poesia, dove artisti e scrittori si confronteranno su diverse tematiche lasciando che le loro idee si fondano in una performance tra pensieri e colori. Durante la serata di inaugurazione verrà presentato anche l’Illustrami Greatest Hits, la raccolta delle poesie e delle opere delle scorse edizioni tutte in un unico volume.



Programmazione:



h. 18 Presentazione volume 'Illustrami Greatest Hits'

h. 19 Inaugurazione mostra Illustrami 5 & poetry slam

h. 22 Annuncio vincitori



Artisti e poeti in mostra:

Niccolò Misrachi - Radice - Ricky Bordoni - Isotta Ortonovi - Paolo Marro - Latte - Lucrezia Cardillo - Lilium - Lynette Reed - Busra Gumus - Martina Cinotti - Maria Teresa Fidanzia - Federica Raggi - Sara Urbano



A cura di Young Art Hunters Associazione E.T.S. in collaborazione con Techedge S.P.A. e Cascina Nascosta.