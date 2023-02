Denti mancanti? In Humanitas Arese visite dedicate all’implantologia dentale

Dal 20 al 24 febbraio presso il Centro Odontoiatrico di Humanitas Medical Care Arese sarà possibile avere maggiori informazioni sull’implantologia dentale grazie a visite dedicate con dentisti esperti.

I denti sono una parte importante del sorriso e la loro mancanza può causare imbarazzo nei contesti sociali e difficoltà nella corretta masticazione. In questi casi, per ritrovare un sorriso bello e funzionale, è possibile ricorrere all'implantologia dentale.

Questo trattamento permette di sostituire uno o più denti mancanti e ripristinare la dentatura dal punto di vista estetico e funzionale.

Cosa troverai nella settimana di Open day?

Dal 20 al 24 febbraio potrai trovare un’equipe di esperti odontoiatri che valuteranno la tua situazione clinica avvalendosi di strumenti all’avanguardia come lo scanner intraorale : una scansione digitale usata per prendere le impronte delle arcate dentali del paziente in sostituzione delle tradizionali paste, spesso fastidiose.

Cosa include la valutazione?

Colloquio conoscitivo con l’odontoiatra Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze Eventuale scansione con scanner intraorale

Come funziona l’implantologia dentale?

Per sostituire uno o più denti mancanti, il dentista utilizza l’impianto dentale, una vite in titanio che viene inserita in corrispondenza del dente mancante. A questa vite si applica una protesi, ovvero un dente artificiale uguale nel colore e nella forma a quelli naturali del paziente.

Con l’implantologia a carico immediato , inoltre, è possibile sostituire i denti mancanti in poco tempo: il paziente può avere nuovi denti fissi in 24 o 48 ore, se il caso clinico lo consente. Questo trattamento è molto utile per chi ha perso denti in una posizione frontale della bocca e desidera ripristinare l’estetica del sorriso.

Quali sono i vantaggi dell’impianto dentale?

È stabile e non si muove Permette di mangiare alimenti consistenti ??La forza della masticazione è la stessa dei denti naturali Permette un’igiene orale quotidiana più accurata



Per bloccare il tuo posto all’Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare lo 02 83456751

(dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00).

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici Dott.ssa Chiara Tassera, Iscritta all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Milano n.5691.