Impressioni

In questa mostra si confrontano Susanna Maccari e Nadia Bonzi, ben note al pubblico del Centro Culturale Click Art per le innumerevoli esposizioni di successo. Si tratta di due artiste con una spiccata sensibilità, per quanto differente. Quella "solare" di Susanna Maccari, in cui primeggia la carica energetica del colore in tutte le sue potenzialità. Quella che potremmo invece definire "lunare" di Nadia Bonzi, orientata al mondo onirico nelle sue manifestazioni misteriose e quasi indecifrabili.



Nadia Bonzi riversa nelle proprie opere la sua conoscenza non solo del mondo dell'arte ma anche di quello della moda, avendo operato per anni in questo settore. Il suo approccio alla pittura è non convenzionale. Ispirata dai maestri del surrealismo, riesce ad elaborare un proprio linguaggio autonomo che attinge all'esperienza pratica di modelli e figure realizzati con un forte aggancio alla contemporaneità. Il tutto vissuto in uno stato di abbandono onirico. Come se il sogno fosse la strada maestra per cogliere l'essenza della realtà nei suoi risvolti più intimi e suggestivi. Di tale essenza Nadia Bonzi riesce a darcene evidenza grazie ad un sapiente gioco di evanescenze e dissolvenze cromatiche che trasfigurano l'oggetto originario (fiore, corpo o volto...) in simboli di natura mistica. In varie opere la figura è inserita in un gioco di composizioni e scomposizioni che rimandano ad altre dimensioni temporali e spaziali che producono un effetto straniante. Ma ciò che può apparire inconsueto per l'osservatore, non lo è per questa artista che predilige la notte rispetto al giorno, il mistero alla razionalità. Consapevole che la verità autentica delle cose non è quella superficiale ma piuttosto quella che non appare, e può essere svelata solo chiudendo gli occhi e abbandonando i sentieri del già noto.

Le opere di Susanna Maccari invece rappresentano la dimensione solare della realtà. Questa artista non chiude gli occhi, ma li spalanca per attingere dalla luce la forza necessaria per testimoniare la vitalità del proprio messaggio, un messaggio di speranza e di fiducia nella vita.

I critici che hanno riconosciuto il valore di questa artista sono concordi nel sottolineare la potenza cromatica nei soggetti rappresentati (paesaggi, nature, marine, scorci di paesi...) che ne dimostrano la vitalità e freschezza. Quello di Susanna Maccari è un figurativo "classico" che sa imporsi nel panorama contemporaneo con una carica di solare ottimismo che non può lasciare indifferenti. E' un romanticismo il suo di altri tempi, potremmo dire, eppure ancora attuale se riusciamo a viverlo dentro le visioni che con tanta maestria vengono rappresentate sulla tela. Un atto di fede dunque nel potere salvifico dell'arte. Le cose belle esistono ancora e questa artista ha la capacità di riportarle a noi, non con complicate argomentazioni, ma con l'immediatezza che solo gli artisti di talento riescono a trasmettere.



Paolo Avanzi