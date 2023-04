In mostra a Milano l'arte di donatella sommariva

Dal 3 al 28 maggio 2023, Spazio HUS ospita la mostra personale di Donatella Sommariva “Tutto è colore”, che sarà inaugurata mercoledì 3 maggio alle ore 18.30. La mostra presenta un gruppo di opere dell’artista, particolarmente rappresentative del suo percorso di ricerca, che nasce da suggestioni reali per poi dar luogo a visioni astratte e informali. Profondamente romantica nel suo modo di “sentire” la Natura, l’arte di Donatella Sommariva è pervasa da un senso diffuso di mistero: lo sguardo dell’artista si perde nel paesaggio, nel tentativo di afferrare lo spirito immateriale della Natura, quel Sublime che soggioga l’uomo, gettandolo in uno stato di perenne inquietudine. Nel suo percorso esistenziale, l’incontro con l’arte arriva, infatti, come risposta ad un profondo desiderio di ricerca spirituale che conduce l’artista a indagare il mistero della Natura e, insieme, le più sottili pieghe della sua interiorità.

“Nelle sue tele – osservano le curatrici Francesca Bianucci e Chiara Cinelli - la pittura è ricondotta a una grammatica essenziale di colore e luce: pennellate avvolgenti, libere e dinamiche, disegnano paesaggi interiori dai contorni incerti, mentre sapienti velature evocano la stratificazione di esperienze e sentimenti che aprono un orizzonte carico di possibilità. La forma si smaterializza e il colore plasma la realtà, diventando esso stesso misura di tutte le cose. Le opere di Donatella Sommariva sono libere da ogni componente illustrativa, in esse la dimensione spazio-temporale è sospesa e, al loro cospetto, l’osservatore diventa un navigante senza bussola, libero di fluttuare in un indefinito orizzonte di pura bellezza. L’indefinitezza dello spirito, con i suoi repentini mutamenti, trova riflesso visivo nella mutevolezza dinamica dell’arte della Sommariva, in quel costante sconfinamento tra opposti che, all’interno delle sue opere, si compenetrano armoniosamente: il piacere e il dolore, l’attesa e la pacificazione, la memoria e l’oblio, la pienezza e il vuoto, la luce e l’ombra, un insieme di pulsioni contrapposte che si ricompongono nell’impulsività del gesto pittorico, in cui l’artista trova una superiore riconciliazione con se stessa e con il mondo che la circonda”.

“Abbandonarsi alla visione delle opere di Donatella Sommariva – concludono - significa sperimentare un sentimento di ammaliante mistero; la sua pittura interroga l’osservatore e lo conduce a fare un passo più in là, a immergersi in una dimensione onirica e contemplativa, quasi mistica, in cui il vuoto è precondizione del sentire, è ciò che permette di rendersi disponibili alla visione autentica dell’opera e alle emozioni da essa suscitate. Nella creazione dell’opera, l’artista stessa sperimenta questo stato di vuoto, denso di vita, in cui risiede l’energia vitale dell’arte autentica, dell’espressione artistica nel suo senso più veritiero e profondo”.



Spazio HUS si propone come un luogo di incontro e di contaminazione tra esperienze e percorsi artistici differenti, attraverso un ricco programma di esposizioni di designer, artisti, fotografi e artigiani del panorama italiano e internazionale.

Spazio HUS, il cui nome nasce dal termine danese “HUS” che significa “casa”, si trova in un luogo suggestivo con interni originali d’epoca che è anche sede di HUS Milano, laboratorio creativo e di ispirazione per architetti, arredatori, designer e artisti in generale.

Fra le mostre e le pubblicazioni recenti, si annoverano: mostra collettiva “Dialoghi”, Ospedale Soave Codogno; Agenda degli artisti 2019, Libreria Bocca, Milano; mostra collettiva “Indagine Neocostruttivista”, 2019, Libreria Bocca, Milano; Affordable 2019, Milano, con la Galleria Colonna di Appiano Gentile; mostra personale, presso la Galleria RobolottiSei, Cremona, 2019; mostra Arte Cremona, Galleria Artservice, 2019; mostra presso Thermae Marines, Montecarlo, 2019; mostra collettiva “Seconda Indagine Neocostruttivista”, Libreria Bocca, Milano, 2019; mostra collettiva Rinascimento Navigli, Milano, 2019; Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio, 2019; Agenda degli artisti 2020, Libreria Bocca, Milano; mostra personale, presso Galleria EContemporary Trieste, 2020; mostra presso Hotel Principe Leopoldo, Lugano, 2020/2021; Agenda degli artisti 2022, Libreria Bocca, Milano; collaborazione con la Galleria EContemporary di Trieste, attualmente presente dal 2020. L’artista è stata coinvolta in importanti collaborazioni con vari scenografi per la realizzazione di produzioni cinematografiche RAI “radio televisione italiana”; presentazione online patrocinata dalla Galleria Biffi Arte di Piacenza.

