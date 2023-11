Bookcity: una serata dedicata all’illustrazione, all’arte e alla fotografia

Dalle 18:30 in programma la presentazione del primo attesissimo libro di The Milaneser, in dialogo con C41, e la performance di Fermacampione ospitata negli spazi di Specific



Ingresso gratuito da Viale dell’Innovazione 3, Bicocca, Milano



Milano, 09 novembre 2023. Per la prima volta BiM - dove Bicocca incontra Milano, il progetto di rigenerazione urbana e nuovo cuore culturale del quartiere Bicocca, ospita una tappa di BookCity Milano, celebre manifestazione dedicata al libro e alla lettura che ogni anno popola la città di incontri con esperti del settore come scrittori internazionali e esordienti, fumettisti, grafici, illustratori, giornalisti, poeti e editori.



Ad aprire l’appuntamento in BiM di giovedì 16 novembre la presentazione del primo attesissimo libro di The Milaneser, il progetto diffuso che riunisce decine di artisti per raccontare Milano tramite le copertine di una rivista che non esiste. “La città che stiamo diventando” è il titolo del primo volume corale di sguardi e di racconti dedicato alla città di Milano che raccoglie 137 immagini e contiene i contributi inediti di Chiara Alessi, Gianni Biondillo, Giovanna Castiglioni, Luca Misculin e Davide Oldani.

Lara Aldeghi e Stefano Joker Lionetti di Zetalab, ideatori di The Milaneser, approfondiranno il tema dell’evoluzione e del cambiamento della città e dei suoi luoghi, in dialogo con C41, rivista indipendente e casa di produzione creativa. L’incontro sarà ospitato all’interno dello spazio espositivo C41 Gallery, in BiM (al piano primo) allestito con la riproduzione in grande formato delle quattro opere di illustrazione delle diverse copertine del libro in uscita. L’allestimento rimarrà visibile gratuitamente dal 16/11 al 24/11 (ingresso da viale dell’Innovazione 3, Milano).



A seguire la performance ospitata negli spazi di SPECIFIC a cura di Fermacampione, progetto editoriale dedicato ai materiali di archivio di artisti e progettisti contemporanei, ideato dalla designer e ricercatrice Mida Fiore, che in occasione di BookCity presenta la issue #8 Night Night di Andrea Bocca, interpretando il tema della 12° edizione del festival dedicato a “Il tempo del sogno”.

Per l’evento di lancio di Fermacampione #8 lo spazio di SPECIFIC si trasformerà in un paesaggio onirico dove le sculture di roccia presenti e le lampadine da notte tinte di rosso dell'artista Andrea Bocca accoglieranno un momento performativo nel quale i dieci racconti presenti nel nuovo numero verranno letti al pubblico. Come in una partitura sonora le voci dei performer si alterneranno una dopo l'altra animando le installazioni presenti nello spazio e dando vita alle atmosfere dei racconti di Fermacampione appena prima che scenda la notte.



In occasione di BookCity, nel Bookshop di C41 - curato in collaborazione con Reading Room, sarà possibile acquistare in anteprima, oltre ad una selezione di riviste indipendenti provenienti da tutto il mondo, il libro The Milaneser – La città che stiamo diventando, la nuova issue #14 di C41 Magazine e la nuova issue #8 di Fermacampione.



Il tema della città che cambia sarà esplorato anche nella prossima mostra curata da C41 per BiM - visitabile gratuitamente a partire dal 2 dicembre - che vedrà per la prima volta in Italia una personale di Rory Gardiner, fotografo di origini australiane con base a Melbourne e Londra che ha fatto della rappresentazione di architettura e paesaggi cittadini la sua cifra stilistica.



Trait d’union tra il festival e il modello innovativo di rigenerazione urbana proposto da BiM è l’inclusività intrinseca di programmi di attività culturali temporanee attivati per valorizzare i distretti locali e la città.

L’obiettivo di BiM è infatti trasformare il “tempo di attesa” del cantiere in un’occasione per progettare il futuro in modo sostenibile e inclusivo, invitando i cittadini a scoprire e a vivere le aree in via riqualificazione come uno spazio di incontro e aggregazione.



Programma di giovedì 16 novembre:



· 18.30 – presentazione del libro “The Milaneser – La città che stiamo diventando” in dialogo con C41

· 19.30 – lancio della issue #8 di Fermacampione che presenta la performance a cura di Andrea Bocca ospitata negli spazi di Specific



Proposta food&beverage a cura di BiMstrò by Fuorimano



Tutti i dettagli alla pagina bim-milano.com/life-in-bim-agenda/