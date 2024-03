in occasione di museo city 2024 “il giro del mondo in 5 giornate” all’agenzia di turismo ‘5 giornate’,

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’agenzia di turismo milanese ‘5 giornate’, specializzata in viaggi all’estero su misura, con sede nell’antico dazio di Porta Vittoria, in piazza cinque giornate 15, offre un’esperienza davvero unica e per tutti: una full immersion di 5 giorni nelle tradizioni artigianali di tutti i continenti attraverso una mostra di cimeli e curiosità tipiche “per sognare insieme il viaggio per eccellenza – spiega il direttore generale Andrea Barbieri-, ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ di Jules Verne. Ogni giorno lavoriamo per realizzare i sogni dei nostri clienti e, insieme con Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, ci siamo ispirati a questa celeberrima opera dello scrittore francese proprio per restituire al pubblico l’immaginario e la fascinazione di una storia che dal 1872 conquista bambini e adulti, mille volte ripresa al cinema, in teatro e in tv”. L’iniziativa dal titolo “Il giro del mondo in 5 giornate” si svolge in occasione di Museo City 2024, da venerdì 1 a martedì 5 marzo 2024 e l’ingresso è libero. Venerdì 1 marzo, la città è invitata all’inaugurazione, dalle ore 18.30: le avventure di Mister Fog e dei suoi compagni di viaggio protagonisti del romanzo, ispireranno una performance teatrale, interpretata dall’attore Gianfilippo Maria Falsina, con la sua compagnia, nei costumi d’epoca: gli artisti accompagneranno il pubblico alla scoperta dei cimeli esposti, ciascuno portatore di saperi e tradizioni peculiari. Si tratta di pezzi unici di arte e artigianato di preziosa fattura, raccolti nei più nascosti angoli del mondo, testimonianze etnografiche di valore, custoditi dalle Antiche Botteghe del network milanese Galleria&Friends. Al termine un brindisi con vini di eccellenza offerti da Cantine Vitea e Golf&Wine 1895, accompagnato dai celebri Krumiri Rossi. A seguire, l’esposizione sarà visitabile nei seguenti orari: sabato 2 e domenica 3 dalle 15 alle 18; lunedì 4 e martedì 5 dalle 9,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 18. Ingresso libero. L’evento, a cura di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, è organizzato dall’Associazione culturale Profumo di Milano, promotrice del progetto Galleria&Friends, la rete delle Antiche Botteghe di Milano dai cui preziosi archivi provengono le opere prestate per l’allestimento alla ‘5 giornate’. Le Botteghe che partecipano all’installazione con i propri cimeli sono (elenco in via di definizione): Antica Barbieria Colla, Di Mano in Mano, Ditta Guenzati, F.lli Lorenzi - Corso Porta Romana 1, Milano, Foto Veneta Ottica, Legatoria d’Arte Giovanni Codina, Libreria Bocca dal 1775, M. Cilento e F.llo dal1780, Martin Luciano e Figli, Noli Tabacchi, Profumeria Mazzolari, Vetrate Artistiche Grassi, Viganò Alta Moda, Walter Abbigliamento L’AGENZIA 5 GIORNATE Di recente il Comune ha riassegnato con un bando pubblico i locali del dazio, risalente al 1783, all’agenzia che fa parte del network di servizi turistici L’Astrolabio della famiglia Aronson nell’ambito di un progetto di valorizzazione economica, edilizia e funzionale del patrimonio comunale di Milano e questa iniziativa tra arte, artigianato e turismo, conferma la missione non solo della agenzia 5 Giornate ma di tutte le Botteghe del circuito Galleria&Friends. Il network L’Astrolabio è di proprietà della famiglia Aronson, nome che a sua volta ha fatto la storia dei servizi per il turismo: fu infatti proprietaria della Chiariva (1931), primaagenzia viaggi italiana e terza al mondo nel 1878 (https://it.wikipedia.org/wiki/Chiariva) e all’epoca trasformò l’azienda in una realtà leader di mercato. Poi, con i marchi L’Astrolabio, rilevato quasi 40 anni fa, e Viva International, organizzava e organizza vacanze studio all’estero per studenti adulti. L’agenzia “5 giornate” è oggi un riferimento caro ai milanesi anche perché è legata all’innovativo progetto Art & Travel, offrendo nei suoi spazi esposizioni permanenti. Le agenzie di viaggio degli Aronson oltre alla ‘5 Giornate’, sono ‘L’Astrolabio’ in via Monterosa 20, e ‘Superviaggi’ in via Boccaccio 19; a Bergamo, la Ascot Viaggi. Il sito internet www.astrolabiogroup.com presenta tutte le attività in capo alla Famiglia Aronson che dichiarano un fatturato 2023 di oltre 20 milioni di euro.