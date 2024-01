"In panchina" con Barbara Giordano e Ivna Lamart

giovedì 25 gennaio 2024, ore 20.30

Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano



“In Panchina”

sesto appuntamento di NESSUN CONFINE - la stagione del padiglione 2023/2024



testi, corpi e voci | Ivna Lamart e Barbara Giordano

prima lettrice | Giulia Tollis

lenti esterne | Riccardo Mallus

costumi | le Zie D’Antan

affetti speciali | Ambra Scaglia e Leonida Panigatti Giordano

produzione | un progetto in collaborazione con Laboratorio d’Arte Performativa Guinea Pigs - evento realizzato con il contributo di Life is Live un progetto Smart con Fondazione Cariplo



La stagione NESSUN CONFINE, curata da Compagnia Carnevale allo Spazio Teatro 89, prosegue il 25 gennaio 2024 con lo spettacolo In Panchina, una nuova drammaturgia in prima nazionale con le parole, i corpi e le voci di Ivna Lamart e Barbara Giordano.

In un parco due donne si incontrano davanti a una panchina, discutono sulle apparenti banalità della vita quotidiana e della maternità, esplorano la trasformazione dei loro corpi e delle loro esistenze. Quest'incontro apparentemente quotidiano si rivela l’opportunità per osservare gioie e disagi del diventare adulte, genitrici di sé stesse: nel dolce tentativo di resa alla vita le due cercano di svincolarsi dal senso canonico della maternità dando voce a vissuti femminili socialmente taciuti.



> Barbara Giordano debutta al Teatro Stabile di Catania a quindici anni e a ventuno si diploma all’Accademia Silvio D’Amico. Lavora con diverse realtà e sensibilità registiche come quella di Giancarlo Sepe, Glauco Mauri, Andrea Baracco, Laura Sicignano, Rosario Lisma, Armando Pugliese in teatro, Daniele Vicari, Klaudia Reynicke, Gianluca Tavarelli, Paolo e Vittorio Taviani in cinema, sviluppa una crescente attenzione verso lo scardinamento degli stereotipi narrativi. Crede anche che i personaggi cattivi non credano affatto di esserlo. È tra le fondatrici di Amleta.



> Ivna Lamart, laureata in relazioni internazionali, si dedica successivamente alle arti performative. Trasferitasi in Italia dalla sua terra natia, intraprende un percorso presso la Scuola Paolo Grassi e prosegue gli studi tramite un master in Arti Visive e Studi Curatoriali presso la NABA di Milano. Con un profilo multidisciplinare, sviluppa la propria ricerca artistico-teatrale legata al corpo e alla memoria degli affetti che trasuda dai suoi gesti e dal suo vissuto. Tramite le sue opere spera di costruirsi una trama di relazioni, anche conseguenza del fare teatrale, per comunicare con l’altro.



La stagione NESSUN CONFINE si compone di dieci appuntamenti da ottobre ad aprile di artisti e compagnie da tutta Italia, che portano in scena nuove drammaturgie, mai presentate nella loro forma definitiva a Milano. La stagione ha il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30