"In suoni fragili... Canti d'infinito"

Concerto per violino e pianoforte per la "Lunga notte delle Chiese", patrocinato dal Pontificio Consiglio per la cultura.

Musiche di Sibelius, Schumann, Cui, Rossini, Kreutzer, Boulanger. Alessandra Sonia Romano, violino - Matteo Cisternino, pianoforte.

Colpiti dall’esperienza del bisogno e della fragilità che definisce le nostre vite, lo stupore della bellezza può riconsegnarci il fuoco della speranza ancora possibile negli sguardi appassionati, nella ricerca orientata a un bene, nell’accoglienza di sguardi che contemplano la bellezza e la poesia che abita il mistero delle cose e che ci possono far riscoprire in modo sempre rinnovato la possibilità di innamorarsi di una realtà in cui la qualità dei legami, dei gesti, di un cammino povero ma generativo possano vivificare e far trasparire attrattive di bene e preziose vie del sentire che possono abitare le crete fragili delle nostre vite manifestando scorci d’infinito. L’esperienza della fragilità dilata l’attrattiva che muove verso il senso più pieno e profondo di ogni cosa, vivificando la speranza e la promessa di poter andare oltre sé per un bene possibile e aperto a una trascendenza: di alcune di queste dimensioni si fa cantore questo percorso musicale in cui ogni brano ricrea un mondo particolarissimo in cui, la fragilità dei suoni, per loro natura destinati a svanire, viene abitata da una tensione generativa di un canto in cui trovano espressione vibrante di vita gli sguardi contemplanti ed estatici e gli slanci appassionati, l’abbandono poetico e la drammaticità struggente, lo slancio eroico e la giocosità spensierata, accompagnati dalla scrittura sapiente di alcuni tra i più rappresentativi compositori romantici e tardo-romantici: un invito ad ascoltare, prendere contatto, lasciar vibrare e dire la bellezza e il bene di cui può farsi casa la fragilità dell’umanità che ci rappresenta, abbracciando sé, l’altro e il creato come il bene prezioso per cui vale la pena ogni cura.

