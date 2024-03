"In the rearview": il 19 marzo al cinema beltrade di milano il primo film della rassegna fdu - film sui diritti umani

"In the Rearview"

La fuga dei rifugiati ucraini raccontata dal regista polacco Maciek Hamela

Il primo film della rassegna FDU - Film sui Diritti Umani al Cinema Beltrade il 19 marzo alle 19.30



“...Ho cominciato come volontario, poi ho preso una telecamera per registrare le conversazioni che si svolgevano sul furgone, e queste sono state le prime testimonianze dei crimini di guerra nei territori occupati”

Così il regista polacco Maciek Hamela spiega l’urgenza che lo ha spinto a raccontare in prima persona la fuga dalla guerra dei civili ucraini offrendo allo spettatore un posto sui sedili del suo furgone, con il quale li ha accompagnati oltre il confine, verso la Polonia.

A due anni dall'inizio della guerra Hamela propone uno straordinario road movie, che racconta i dialoghi, le confessioni, le ansie, le paure, lo shock e le speranze nei racconti delle persone comuni costrette improvvisamente a fuggire a causa dell’attacco russo.

“In the Rearview” sarà in sala al Cinema Beltrade (Via Oxilia 10, Milano) il 19 marzo alle 19.30.

Alla fine della proiezione sarà possibile vedere la testimonianza del regista realizzata per l'occasione.

Il film è il primo della rassegna della Fondazione Diritti Umani con Cinema Beltrade. Si tratta di tre film che stanno ricevendo riconoscimenti a livello internazionale, selezionati da Antonio Prata, direttore del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano



Ultima proposta, il 7 maggio, “When the Seedlings Grow”, di Rêger Azad Kaya. Ambientato a Kobane, ha conquistato il premio della giuria al Film Festival dei Diritti Umani di Lugano raccontando la vita che riesce a rifiorire dopo la guerra.