Inaugurata in piazza 1° maggio a Trezzo Sull’Adda la nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici

È già in funzione da alcune settimane e sta già erogando ricariche la stazione per auto elettriche realizzata da COGESER Energia in piazza 1° Maggio a Trezzo sull’Adda. Oggi il sindaco Silvana Centurelli ha voluto inaugurarla ufficialmente con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro. L’impianto nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, Ates, Azienda Territoriale Energia e Servizi, di cui il Comune di Trezzo sull’Adda è socio, e COGESER Energia, società del Gruppo COGESER, multiutility energetica partecipata da 8 Comuni della Martesana. Una partnership che punta a favorire la diffusione della mobilità elettrica grazie a una rete di stazioni di ricarica tra la provincia di Milano, in particolare l’Adda/Martesana, e la provincia di Bergamo. Presenti alla cerimonia Maurizio Ravasi, presidente del CdA di Ates, e Massimo Milita, responsabile del progetto per la mobilità elettrica di COGESER Energia. I cittadini intervenuti hanno anche potuto assistere ad alcune dimostrazioni di ricarica. Silvana Centurelli: “L’elettrico è il futuro e Trezzo non può rimanere indietro” “Oggi abbiamo inaugurato la nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici - ha dichiarato il sindaco Silvana Centurelli - Un impianto che nasce dalla collaborazione tra il COMUNE di Trezzo sull’Adda, ATES e COGESER Energia. L’amministrazione di Trezzo punta con convinzione sulla mobilità sostenibile e poco impattante e continuerà a portare avanti questo impegno per una Trezzo sostenibile e al passo con i tempi che stiamo vivendo. L’elettrico è il futuro e Trezzo non può permettersi di rimanere indietro. Altri punti di ricarica infatti sono attivi sul territorio (come in via Baracca con colonnine di ricarica fast), non solo per auto ma anche per le biciclette elettriche, per le quali sono installate colonnine di ricarica in 7 punti della città, finanziate da un bando regionale. Siamo al lavoro affinché ne diventino operative un numero ancora maggiore. I proprietari di veicoli elettrici troveranno in questo modo una rete di ricarica efficiente e capillare. Un passo importante in ottica di mobilità sostenibile, poco impattante e rispettosa dell’ambiente”. Maurizio Ravasi: “L’elettrico è il futuro e Trezzo non può rimanere indietro” “Ates è entusiasta - ha affermato Maurizio Ravasi, Presidente del CdA di Ates - dopo Trezzano Rosa, Canonica d’Adda, Brusaporto, Pozzo d’Adda e Senago, di inaugurare la colonnina del Comune di Trezzo sull’Adda, socio fondatore e principale sostenitore della società, proseguendo l’attuazione del progetto di rete per la mobilità sostenibile presso i propri Comuni soci, di concerto con COGESER Energia. Tra gli obiettivi di Ates vi è infatti quello di promuovere la «green mobility», installando infrastrutture per la ricarica e incentivando l’utilizzo di auto elettriche, amiche dell’ambiente”. Massimo Milita: “Prosegue il nostro impegno per la diffusione della mobilità sostenibile” “Apriamo il 2023 con questa inaugurazione - è stato il commento di Massimo Milita, responsabile in COGESER Energia del progetto per la mobilità elettrica - dopo un 2022 che ha visto crescere l’interesse delle amministrazioni comunali per il tema della mobilità sostenibile, come anche la quantità di kWh erogati dalle nostre colonnine. Con le 13 stazioni di ricarica attive (che prossimamente diverranno 14, con Truccazzano) stiamo costruendo un’ossatura di impianti nel territorio, che aiuti a superare uno dei principali ostacoli alla diffusione della mobilità elettrica, cioè l’ansia da ricarica, la paura che non ci siano sufficienti stazioni di rifornimento. I numeri ci incoraggiano a proseguire il percorso per rendere l’Adda-Martesana un corridoio «elettrico» tra Milano e Bergamo, a tutela dell’ambiente e della vivibilità del territorio”. I numeri del 2022 “in elettrico” di COGESER Energia Il 2022 ha visto crescere progressivamente il livello delle ricariche nelle stazioni di COGESER Energia, che ha fatto registrare in dicembre, per la prima volta, il superamento della soglia di 10.000 kWh erogati in un mese. Dal 2019, con l’inaugurazione delle prime stazioni di ricarica, il trend dell’elettrico è stato fortemente positivo: dalle 154 cariche erogate nel primo anno di attività si è passati nel 2022 ad oltre 4.000 ricariche, pari a 68.000 kWh ed equivalenti alla percorrenza in elettrico di circa 374.000 km, che ha evitato emissioni per circa 30.000 kg di CO2.