Inaugurata a Inzago la stazione di ricarica elettrica targata Cogeser energia

Giovedì 4 novembre 2021 si è svolta a Inzago l’inaugurazione della colonnina di ricarica elettrica realizzata da COGESER Energia in Piazza Maggiore. Il sindaco di Inzago, Andrea Fumagalli, ha tagliato il nastro affiancato dal vicesindaco Carlo Maderna, dall’assessore Paolo Camagni e dall’amministratore unico di COGESER Energia, Lino Ladini. Hanno fatto seguito alcune dimostrazioni pratiche sull'uso del punto di ricarica. Con Inzago, COGESER Energia inaugura la sua ottava stazione di ricarica: 6 impianti sono situati nell’Adda-Martesana e 2 in provincia di Bergamo. Contestualmente è stata presentata la nuova illuminazione del muro di pregio di Piazza Maggiore, realizzata da COGESER Servizi. Andrea Fumagalli: “Vogliamo essere pronti all’appuntamento con il Futuro” “Grazie a Cogeser Energia, Inzago vuole farsi trovare pronta all'appuntamento col Futuro - ha dichiarato il sindaco Andrea Fumagalli - Questa stazione di ricarica rappresenta il primo passo di uno straordinario percorso, perché elettricità e sostenibilità diventino veramente sinonimi”. Lino Ladini: “A fianco delle amministrazioni comunali per l’attuazione del Pnrr” “Oggi inauguriamo una stazione di ricarica elettrica in un Comune socio del Gruppo Cogeser - ha sottolineato Lino Ladini, Amministratore Unico di COGESER Energia – Qualche settimana fa ero a Gorgonzola, ancora un Comune socio, per la stessa cerimonia. È un evidente segnale della crescita dell’interesse dei nostri Comuni sia per la mobilità elettrica sia per il nostro Progetto SMARTesana. COGESER Energia è al loro fianco in questo percorso di sostenibilità con le proprie competenze, che mette a disposizione di tutte le amministrazioni comunali, socie e non socie, anche per l’attuazione delle indicazioni del Pnrr”. Note tecniche La colonnina di ricarica è collocata su di un’area pubblica, con accesso 24 ore su 24. La colonnina è dotata di due prese da 22 kW cad. tipo 2, conformi agli standard tecnici nazionali e internazionali, per ricaricare contemporaneamente due auto. Le funzioni principali proprie dell'intelligenza della colonnina sono: un dispositivo di controllo di corretta connessione del cavo; un sistema di blocco del connettore per impedire la rimozione non autorizzata del cavo; una luce led a tre colori indicante lo stato della ricarica e la disponibilità del sistema; un dispositivo di interruzione automatica dell’erogazione di corrente elettrica al raggiungimento della carica completa della batteria; la geolocalizzazione su mappe di mobilità; l’interoperabilità (“roaming”). I clienti di COGESER Energia e i mezzi comunali potranno ricaricare a un prezzo agevolato. Come fruire delle colonnine di COGESER Energia? Si può aderire al servizio in tre modalità distinte: a) con APP Italy Easy4you, previa registrazione anche attraverso il sito web www.mobilitaelettrica.cogeserenergia.it; b) con tessera Rfid, con registrazione; c) con il QR code per le ricariche spot. Una nuova illuminazione per valorizzare il muro di pregio L’inaugurazione della stazione di ricarica ha fornito l’occasione per presentare la nuova illuminazione del muro di pregio di Piazza Maggiore, costituita da 7 fotoproiettori installati a terra per valorizzare la parete che conserva memorie della storia cittadina. L’intervento è stato firmato da COGESER Servizi nell’ambito del rifacimento dell’illuminazione pubblica della città, che ha visto la sostituzione di 1.786 punti luce con nuove lampade a Led.