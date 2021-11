Inaugurato oggi a Milano “Ri-nascita”, un nuovo spazio di aggregazione femminile

Il nuovo luogo di accoglienza e ascolto per le donne del quartiere è stato inaugurato oggi 27 novembre in via Oglio 21, grazie all’ospitalità del circolo Arci Corvetto. A promuovere l’iniziativa SVS Donna Aiuta Donna Onlus con il contributo di Istituto Ganassini.



Milano, 27 novembre 2021 – Si chiama “Ri-Nascita”, il nuovo spazio di aggregazione femminile a Milano, inaugurato oggi 27 novembre, nel quartiere Corvetto, in via Oglio 21 con una festa per le famiglie che è iniziata in mattinata. Lo spazio di accoglienza e ascolto per le donne è ospitato nei locali al primo piano del circolo Arci Corvetto.



Il progetto è ideato e realizzato da Alessandra Kustermann (Primario PS Ostetrico Ginecologico, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica e del Consultorio Familiare Bertarelli della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e presidente dell’associazione SVS DONNA AIUTA DONNA Onlus) con le sue collaboratrici. L’intento di “Ri-Nascita” è quello di offrire un punto di supporto dedicato alle donne e anche ai giovani del quartiere. Sarà possibile ottenere consulenze psicologiche gratuite e, in collaborazione con il consultorio Bertarelli e il consultorio di via Oglio, saranno individuati bisogni sanitari e psico-sociali per indirizzare le donne ai servizi più adeguati, agendo da facilitatore. Saranno offerti corsi di meditazione, superjump, attività formative, momenti ludici e aggregativi per le donne e i minori. “Dall’inizio della pandemia molte donne hanno subito un peggioramento delle loro condizioni di vita. Anche per questo adesso vogliamo offrire alle donne del quartiere un luogo caldo e accogliente, dove trovare ascolto, orientamento e risposte ai loro bisogni”, dichiara Kustermann.



Lina Sotis, giornalista e presidente dell’associazione Quartieri Tranquilli, ha promosso e supportato l’apertura di questo spazio di aggregazione femminile al Corvetto, realizzato grazie al sostegno di Istituto Ganassini https://www.ganassinisocialresponsibility.com che ha contributo con una donazione di 50.000 euro al progetto RI-NASCITA. “Si è trattato di una scelta naturale - commenta Vittoria Ganassini - da molti anni sosteniamo le donne che hanno subito violenza nel loro percorso di autonomia tramite SVS Donna Aiuta Donna Onlus con cui ormai abbiamo un forte legame. La nostra sede è molto vicina a Via Oglio, conosciamo bene la zona Corvetto e spesso siamo testimoni di quanto le donne abbiano bisogno di un aiuto prezioso. Siamo felici di aver fornito un aiuto concreto con la nostra donazione”.





Dichiara l’Assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolè: “L’inaugurazione di uno spazio dedicato all’ascolto e all’aggregazione delle donne a due giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, è una bella notizia che testimonia l’impegno di tantissime associazioni e attivisti che in questa città lavorano, a fianco del Comune e in modo ad esso complementare, per garantire che l’espressione ‘pari opportunità’ non sia vuota, ma assuma significati sempre nuovi e più concreti. Lo spazio Ri-Nascita si insedia in un quartiere, il Corvetto, sulla cui riqualificazione il Comune ha puntato direttamente investendo molte risorse ed energie. L’impegno di ‘SVS Donna Aiuta Donna Onlus’ ci ricorda che non siamo soli in questo intento e ci fa sentire parte di una squadra che, sono certo, centrerà l’obiettivo.”