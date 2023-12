Inaugurazione mostra "Annotazioni: parole, emozioni"

Inaugura mercoledì 13 dicembre, presso lo spazio espositivo Corals, la mostra “Annotazioni: parole, emozioni” con gli artisti Antonio Bernardo, Giuseppe Calcagnile e Martyna Pietrasik, a cura di Greta Zuccali.



L’evento celebra il primo semestre di attività espositive firmate Corals, inaugurate nel giugno scorso con una mostra dal titolo “(Self)Portrait” con gli artisti Giuseppe Calcagnile e Alissa Marchenko e sceglie di riportare sotto i riflettori l’opera di Calcagnile, con una selezione di lavori che vedono la compresenza della parola scritta e del disegno in un nuovo dialogo con gli artisti contemporanei Antonio Bernardo e Martyna Pietrasik.



Calcagnile, autore di una vastissima opera pittorica che l’ha reso protagonista della scena artistica in Italia e all’estero nella seconda metà del ‘900, viene presentato in questa occasione attraverso una selezione di acquerelli e disegni a inchiostro, che si mostrano ai nostri occhi come reticoli di pensieri, poesie e momenti di rielaborazione del suo io più nascosto, connesso con un mondo ultraterreno di cui l’artista si faceva medium e traduttore.



La sua è stata una pittura di rottura, finalizzata ad oltrepassare il classicismo del tempo e puntando alla ricerca dell’essenza della vita. Sempre a lui è riconducibile il termine “Astraconcreismo”, concetto attraverso il quale l’artista cerca di concretizzare ogni ideale astratto.

Lo si ritroverà in maniera ricorrente nella sua opera con la sigla AC, di cui una testimonianza si ritrova anche nella mostra presente.



Il percorso di riflessione e ricerca di Calcagnile si snoda in dialogo con l’opera degli artisti contemporanei Antonio Bernardo e Martyna Pietrasik, il cui tratto delicato e gentile, li accomuna nell’espressione pittorica.



Antonio Bernardo, con il suo linguaggio artistico ci restituisce immagini, figure e luoghi che riaffiorano sulla carta con la delicatezza dei ricordi.

Forme più o meno nitide si diluiscono, si sfumano, per creare atmosfere sospese.

Circostanze, queste, che a volte possono diventare realizzazioni tridimensionali, con volumi e rilievi, mantenendo una loro morbidezza attraverso l’utilizzo di materiali come fibre tessili, carta, filamenti di vario genere.

Memorie, o annotazioni visive, di un tempo che non si vorrebbe dimenticare.







Martyna Pietrasik invece partendo da una riflessione sulla "delicatezza” dell’essere donna, crea immagini che rappresentano la femminilità dal punto di vista della sua esperienza personale, intrisa di dolore ma anche di speranza.



La sua pittura, tumultuosa, viva e densa, caratterizzata dall’uso di forme morbide e colori caldi, ci vuole mostrare la bellezza e la sensibilità dell’essere donna.

Il potere nascosto della delicatezza dei corpi femminili che in maniera silenziosa portano sempre nuova vita al mondo. Una combinazione di forza e fragilità che si ritrova nelle sfumature dei dipinti che dialogano con tinte più intense e vernici trasparenti.



Durante la serata di apertura della mostra, a partire dalle 19:15, si terrà una breve presentazione della mostra in compagnia degli artisti e di Pierluigi Piscopo, nipote dell’artista Giuseppe Calcagnile.



Successivamente all’inaugurazione della mostra, il giorno 14 dicembre, dalle ore 18:00 alle 21:00, si terrà invece un evento per gli amanti degli scacchi, organizzato nell’ambito della rassegna “Navigli a scacchi”.