Inaugurazione mostra "Cibo a colori"

Inaugura mercoledì 11 ottobre, presso lo spazio espositivo Corals, la mostra “Cibo a colori” che esplora il tema del cibo prendendo spunto della Giornata internazionale dell’Alimentazione che si tiene ogni anno il 16 ottobre per ricordare la data di fondazione della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.



Il cibo è essenziale per la nostra sopravvivenza ed è anche uno dei più grandi piaceri della vita.

Non sorprende quindi che frutta, verdura, bevande e altri alimenti siano stati oggetto di attenzioni dall’epoca romana ai nostri giorni, celebrati e offerti a divinità o utilizzati per rappresentare benessere e abbondanza come nei noti ritratti dell’Arcimboldo.



Le artiste selezionate per la mostra ci parlano di cibo come veicolo per immaginare una realtà parallela e alternativa a quella che viviamo, in un’epoca in cui tutto è virtuale e disorientante. Il cibo diventa quindi l’unico mezzo per ritornare alla propria essenza, al proprio centro.



In questa ottica nasce il lavoro di Simona Muzzi, fotografa che con l’aiuto di piccoli pupazzetti di plastica e residui di cibo immagina avventure spettacolari e rocambolesche alla ricerca di una realtà autentica.

E cosi le bucce di patate, tranci di zucchine e altre verdure, pesci e zuppe diventano lo scenario di peripezie straordinarie, la cucina un’isola senza pareti, fra piroghe e mari cristallini.



Il lavoro pittorico dell’artista Licia Fusai ci parla invece di energia.

Il cibo che si eleva, da umile e prezioso prodotto della terra a elemento sacro e simbolico.

Le tele presentate nascono dalla fusione di componenti che solitamente si mescolano per creare pietanze nutrienti, per il corpo e per l’anima, diventando così opere d’arte totali e avvolgenti.

Con la sua arte, l’artista vuole simbolicamente sfamare corpo e spirito e condurre lo spettatore in un altrove fatto di colori e profumi grintosi, avvolgenti e seducenti.





Successivamente all’inaugurazione della mostra, il giorno 12 ottobre, dalle ore 18:00 alle 21:00, si terrà invece un evento per gli amanti degli scacchi, organizzato nell’ambito della rassegna “Navigli a scacchi”.



Il giorno 16 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale dell’Alimentazione, la galleria rimarrà aperta fino alle ore 20:00 dando così la possibilità di visitare la mostra e ammirare le opere esposte.